Ваенга забрала ребенка и уехала из России

Поклонники внимательно следят за действиями певицы

Елена Ваенга давно стала кумиром многих жителей нашей страны. Проникновенный голос знаменитости сделал ее яркой звездой отечественной эстрады. Разумеется, личная жизнь певицы также сильно интересует ее поклонников. Сейчас в социальных сетях активно обсуждают отъезд Ваенги из России.



Артистка забрала своего 11-летнего наследника Ивана и отправилась в экзотическую страну. Совсем скоро Елена Ваенга планирует дать несколько крупных концертов, так что перед трудовыми буднями певица решила хорошенько отдохнуть. Вместе с любимым сыном она отправилась в теплые края.



Разумеется, путешествие привело в восторг юного наследника знаменитости. Елена делится в Сети трогательными эмоциями своего сына, который очень рад возможности провести время на жарком курорте. Мальчик даже составил умилительный распорядок дня, в котором расписал, когда будет кушать, плавать, развлекаться и заниматься другими "важными" делами.



Поклонники очень рады возможности подглядеть за любимой артисткой. Как известно, Ваенга редко балует публику подробностями своей личной жизни.



К слову, недавно артистка выступила с неожиданным заявлением по поводу главы российского государства Владимира Путина.

