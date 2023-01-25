Ваенга выступила с неожиданным откровением о Путине

Ваенга выступила с неожиданным откровением о Путине
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка сравнила главу страны с Бузовой

Елена Ваенга дала новое интервью, в котором вспомнила о своей первой и личной встрече с Владимиром Путиным. Тогда, по ее словам, президент России исполнил перед ней несколько песен.

По ее словам, с такой инициативой выступил сам глава страны – он спросил, не против ли артистка, если он ей споет. Она согласилась. Путин решил одновременно играть и исполнять "Я прошу хоть ненадолго" и "С чего начинается Родина". Ваенга уверяет, что услышанное ей понравилось.

"Я вам больше скажу, он намного талантливее Ольги [Бузовой]", – заявила артистка. 

При этом, когда президент исполнял перед ней песни, она чувствовала небольшое смущение.

Певица уверяет, что к Ольге Бузовой она относится неплохо. Ваенга напомнила, что когда все критиковали телеведущую за вокал и простые композиции, она призывала немного подождать. В итоге, по ее словам, ничего плохого в творчестве Ольги нет – ведь, в отличие от других современных артистов, в ее песнях нет пошлости и матерных слов. А вот когда ее сын начал слушать иноагента Моргенштерна, от отчаянния она даже разрыдалась. 

Источник: YouTube
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