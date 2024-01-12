Джанабаева вслед за мужем уехала из России

Джанабаева вслед за мужем уехала из России
Альбина Джанабаева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица не появляется на сцене уже больше года

Альбина Джанабаева покинула Россию и приземлилась в Дубае. Об этом певица сообщила, выйдя на связь в социальных сетях. О цели поездки звезда не рассказывает, поэтому подписчики предположили, что она хочет встретиться со своим мужем Валерием Меладзе. 

Однако позже Альбина поделилась с поклонниками еще одним снимком, где сидит вечером в пляжном кафе совершенно одна, бокал с вином практически пуст. Оценив фотографию, комментаторы сделали вывод, что весь вечер Джанабаева просидела без спутника. 

Фото: Соцсети

Как известно, сейчас семья исполнителей переживает тяжелые времена. После скандала в Дубае, когда Валерий Меладзе кричал проукраинские лозунги, все его концерты в России отменили. Сам певец и Альбина теперь скитаются по заграничным странам. И если у супруга еще проходят выступления, то Джанабаева не появлялась на сцене уже больше года. 

К слову, вместе Меладзе и Джанабаеву не видели давно. В последний раз муж и жена выкладывали совместные фотографии летом с отпуска. На этом фоне поклонники переживают, что слухи об их разводе правдивы. 

Ранее стало известно, что Джанабаеву тоже подозревают в поддержке украинцев. 

Источник: Соцсети
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