Муж Арнтгольц наотрез отказался работать на съемках с родственниками жены

У режиссера свои принципы

Еще во время работы над "Офицерскими женами" между Ольгой Арнтгольц и Дмитрием Петрунем возникла страсть. В тот момент Ольга была замужней, однако даже штамп не стал помехой для влюбленных.

Однако вдруг оказалось, что возлюбленный имеет свои нерушимые принципы. Дмитрий никогда не приглашал на съемки близких людей. Петрунь признавался впоследствии, что Ольга не была его супругой – вот тут и случился интересный проект. А вот с женой, ее сестрой и супругом Татьяны – увы и ах. Такой конфликт интересов из-за близкородственных связей режиссеру попросту мешает нормально работать.

Нежелание работать с близкими, признается режиссер, вполне понятна: тот крайне серьезно относится к родственным узам. Таких людей не заставишь работать по желаемым требованиям на площадке. И никто не хочет из-за такой ругани испытывать на прочность семейные отношения.

"Не могу отстраниться от того, что они – родные люди, семья", – говорит Петрунь.

Напомним, Ольга и Дмитрий воспитывают Акима, которому стукнуло семь лет, и Льва – в 2024 году ему исполнится три года.

А ранее мы рассказывали, как Татьяна Арнтгольц и ее бывший избранник Григорий Антипенко сыграли влюбленную парочку в одном спектакле – и за всем наблюдал сидящий в зрительских рядах ее законный муж Марк Богатырев, которому пришлось следить за нежными прикосновениями главных героев.