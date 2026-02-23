Лолита отреагировала на отмену своего концерта в Волгограде

В окружении певицы говорят, что инициаторы сделали хуже городу

Лолита отреагировала в соцсетях на отмену своего концерта в Волгограде: таким решением, утверждает она, инициаторы сделали хуже городу, в котором у нее было запланировано выступление.

В окружении артистки утверждают, что Милявская не сильно горевала после такого решения – в остальных городах с проведением мероприятий у нее все в порядке.

Друзья Лолиты утверждают, что для нее это нечто вроде дополнительного отдыха. А вот люди, которые решили сорвать мероприятие – "странные".

"Кому они хуже сделали? Себе, ведь город их ненавидеть будет. И городу, ведь там не выступит Лолита. Она так и сказала, что они – дураки, а что с дураков возьмешь?" – ответили собеседники.

А Яна Поплавская поддержала решение инициаторов, заявив, что гордится таким городом.

"Ты был примером несгибаемой воли и мужества в Великую Отечественную войну и остался таким примером и сегодня! Низкий поклон, волгоградцы!" – отреагировала она.

