Лолите экстренно вызвали скорую

Проблемы из-за курения: Лолите экстренно вызвали скорую
Лолита Милявская. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость оказалась в опасной ситуации

Эстрадная певица Лолита Милявская рассказала, что из-за курения ей пришлось срочно обращаться за медицинской помощью. На просторах интернет-пространства артистка поделилась, что ухудшение самочувствия оказалось настолько резким, что без вызова скорой помощи обойтись не удалось.

Звезда призналась, что причиной стала паническая атака, которую спровоцировали электронные сигареты. Приехавшие врачи зафиксировали спазм сосудов и настоятельно рекомендовали ей как можно скорее отказаться от вредной привычки, предупредив о риске более тяжелых последствий для здоровья. Певица не стала скрывать, что медики давно указывали ей на необходимость бросить курить, однако она долго игнорировала эти советы.

Артистка также откровенно отметила, что ее зависимость была серьезной – в отдельные периоды она выкуривала не менее двух пачек сигарет в день.

К слову, недавно знаменитость рассказала о серьезных проблемах со здоровьем.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
