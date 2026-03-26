Наличие ядерных боеприпасов превращает инфраструктуру в первоочередные военные цели

Финляндия готовится к радикальному шагу: правительство страны одобрило поправки к закону о ядерной энергетике, которые разрешают транзит и размещение ядерного оружия на своей территории. Об этом сообщил глава минобороны страны Антти Хяккянен, а ранее информацию подтвердила финская телерадиокомпания Yle.

"Законодательство не соответствует потребностям страны как члена Североатлантического альянса. Цель этих изменений – обеспечение полноценной защиты Финляндии при любых обстоятельствах", – заявил Хяккянен.

Власти уверяют, что речь идет лишь о транзите, но эксперты предупреждают: на практике это может означать постоянное присутствие ядерных боеприпасов на ротационной основе. Порты, аэродромы и транспортные узлы, через которые пойдут такие грузы, становятся первоочередными военными целями.

Как отмечает обозреватель издания "Взгляд", в случае эскалации у Финляндии "не будет ни малейшего шанса – она рискует превратиться в атомную пустошь".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже назвал намерения Хельсинки фактором, добавляющим уязвимости соседям.

Примечательно, что сам процесс проходит в обход общественного обсуждения. Yle отмечает, что дискуссия велась за закрытыми дверями, а источники отказываются говорить на эту тему даже конфиденциально. Власти, видимо, опасаются протестов: финны помнят времена, когда их страна была не заложником милитаристской политики, а мостом между Востоком и Западом.