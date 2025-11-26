Тодоренко обвинила жюри "Аватара" на НТВ в давлении

"Издевались и приставали": Тодоренко обвинила жюри "Аватара" в давлении
Регина Тодоренко. Фото: АГН Москва
Новый эпизод музыкального шоу сопровождался скандалом

Регина Тодоренко во время выступления на музыкальном шоу "Аватар" заявила, что столкнулась с давлением со стороны жюри – те, по ее словам, постоянно "издевались и приставали".

В итоге исполнительница вынужденно адаптировалась к таким условиям, чтобы выжить. Поэтому она тоже решила назвать Берегиню – хотя и не имела ни малейшего понятия, кто может скрываться за этим аватаром.

Так, новый эпизод в четвертом сезоне шоу запомнился 11 персонажами: Золотой рыбкой, Хозяйкой Медной горы, Ильей Муромцем, Купидоном, Берегиней, Авророй, Берендей, Афродитой, Финистом – Ясным соколом, Кикиморой и Посейдоном.

Среди номинантов на вылет – Афродита, Аврора и Берегиня, которая становится третьим претендентом на вылет подряд. И судьи решили узнать, кто за ней скрывается.

Оказалось, что кандидат на вылет – Ирина Горбачева. Хотя в жюри не сомневались, что под маской прячется Ирина Салтыкова. Опешивший от такого поворота событий Лазарев назвал Салтыкову культовой исполнительницей, доставившей жюри массу удовольствия своим пением.

А вот телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что поняла, кто скрывается – узнала Ирину благодаря неприметным деталям, о которых была в курсе из-за их близких отношений.

Кстати, ранее Сергей Лазарев решил публично подколоть Кудрявцеву, когда увидел, что та решила преобразиться в брюнетку.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
По теме

The Guardian: Украину ждет самая суровая зима с 2022 года

Энергетическая проблема усиливается и приобретает большее значение на фоне коррупционного скандала в Киеве

Массированный удар РФ заставил Зеленского снова выпрашивать помощь у Запада

Киев призвал европартнеров не делать никаких "пауз" в военной поддержке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей