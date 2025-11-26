Тодоренко обвинила жюри "Аватара" на НТВ в давлении

Курс рубля
Регина Тодоренко во время выступления на музыкальном шоу "Аватар" заявила, что столкнулась с давлением со стороны жюри – те, по ее словам, постоянно "издевались и приставали".
В итоге исполнительница вынужденно адаптировалась к таким условиям, чтобы выжить. Поэтому она тоже решила назвать Берегиню – хотя и не имела ни малейшего понятия, кто может скрываться за этим аватаром.
Так, новый эпизод в четвертом сезоне шоу запомнился 11 персонажами: Золотой рыбкой, Хозяйкой Медной горы, Ильей Муромцем, Купидоном, Берегиней, Авророй, Берендей, Афродитой, Финистом – Ясным соколом, Кикиморой и Посейдоном.
Среди номинантов на вылет – Афродита, Аврора и Берегиня, которая становится третьим претендентом на вылет подряд. И судьи решили узнать, кто за ней скрывается.
Оказалось, что кандидат на вылет – Ирина Горбачева. Хотя в жюри не сомневались, что под маской прячется Ирина Салтыкова. Опешивший от такого поворота событий Лазарев назвал Салтыкову культовой исполнительницей, доставившей жюри массу удовольствия своим пением.
А вот телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что поняла, кто скрывается – узнала Ирину благодаря неприметным деталям, о которых была в курсе из-за их близких отношений.
Кстати, ранее Сергей Лазарев решил публично подколоть Кудрявцеву, когда увидел, что та решила преобразиться в брюнетку.
