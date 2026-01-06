Жасмин рассказала, что мечтает сделать в новом году

Жасмин рассказала, что мечтает сделать в новом году
Жасмин. Фото: соцсети
Артистка хочет преодолеть себя

Певица Жасмин призналась, что в наступившем году хочет решиться на то, о чем давно мечтает, но постоянно откладывает. Главная цель на ближайшее время – научиться уверенно кататься на коньках и наконец подружиться с фигурным катанием.

Артистка рассказала, что уже много лет участвует в торжественном открытии ГУМ-катка в Москве, однако сама до сих пор остается зрителем, а не участницей ледового шоу. Страх и неуверенность мешают звезде сделать первый шаг, хотя желание выйти на лед было всегда.

Жасмин поделилась, что подруга Татьяна Навка регулярно подшучивает над ней и подталкивает к решительному шагу. Певица призналась, что очень старается преодолеть внутренний барьер и надеется, что в новом году сумеет сделать это – сначала просто поехать, а затем освоить хотя бы несколько элементов.

При этом артистка настроена оптимистично и верит, что со временем сможет показать пример другим людям, которым фигурное катание кажется слишком сложным и недоступным.

