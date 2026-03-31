Ученые выяснили, как алкогольные привычки родителей влияют на подростков

Поведение взрослых тут же считывается детьми

Взрослые могут не замечать, но ребенок считывает каждую деталь их поведения. Даже бокал вина вечером становится для него сигналом: вот так выглядит "норма". И этот сигнал закрепляется гораздо сильнее, чем любое обсуждение темы употребления спиртного.

Исследование, в котором за людьми наблюдали более 20 лет, показало: привычки родителей напрямую влияют на то, как их дети будут относиться к алкоголю. Самый чувствительный возраст – 15–17 лет. Именно тогда подросток формирует свое понимание допустимого и переносит его во взрослую жизнь.

Особенно ярко работает "зеркальный эффект": дочери чаще повторяют модели матерей, а сыновья – поведение отцов. Причем речь идет не о наследственности, а именно о наблюдении и копировании. Более того, когда уже взрослые дети сами становятся родителями, они нередко возвращаются к тем же привычкам, которые видели в семье.

При этом полностью исключать алкоголь не требуется. Гораздо важнее – умеренность и адекватный пример. Если в семье есть четкие правила и все вопросы проговариваются, подростки значительно реже уходят в крайности. Открытые разговоры без давления работают лучше запретов. Ведь в итоге именно семья задает внутреннюю планку, с которой ребенок потом идет во взрослую жизнь.