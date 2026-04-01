В какое время суток люди чувствуют себя моложе и принимают лучшие решения

Стоит больше внимания обращать на часы

Многие замечали: утром как будто появляется второе дыхание, а к вечеру силы куда-то исчезают. Теперь это подтверждено исследованиями – время суток действительно влияет на наше самочувствие и даже на то, какие решения мы принимаем.

Ученые наблюдали за людьми старше 60 лет и сравнивали их состояние в разное время дня. Выяснилось, что утром большинство ощущают себя бодрее, моложе и легче включаются в любые задачи. Мысли текут быстрее, а решения даются без лишнего напряжения.

Ближе к вечеру картина меняется. Усталость накапливается, появляется сонливость, и вместе с ней снижается желание что-то менять или пробовать новое. Даже простые вопросы начинают казаться сложными и требующими усилий.Это касается "жаворонков", которыми оказались большинство. У "сов" же все наоборот.

Исследование показало важную деталь: чем сильнее человек чувствует сонливость, тем больше у него тревожности и тем хуже настроение. В таком состоянии мы чаще сомневаемся и откладываем решения.

И хотя эксперимент проводили на пожилых людях, выводы касаются всех. В течение дня состояние человека заметно колеблется, и от этого зависит, насколько эффективно он действует.