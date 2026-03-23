Ученые нашли 45 пригодных для разумной жизни планет

Картинка: www.unsplash.com
Исследователи совершили важный шаг в поиске внеземной жизни и назвали планеты, на которых могут существовать разумные формы. Любопытными выводами поделились американские спецы, результаты их работы опубликованы в научном журнале.

Сообщается, что аналитики выявили десятки каменистых планет, находящихся в так называемой возможной зоне обитаемости. В частности, речь идет о 45 мирах, где условия могут подходить для жизни.

Среди таких объектов выделяется Проксима Центавра b – одна из ближайших к Земле экзопланет, расположенная примерно в 4,2 световых годах. Именно она считается одной из наиболее вероятных кандидатов на роль "живой планеты".

При этом ученые отмечают, что все эти миры находятся на колоссальном расстоянии от нас, и на текущем уровне развития технологий человечество не способно туда добраться. Однако понимание того, где именно могут находиться пригодные для жизни планеты, позволяет астрономам сосредоточить усилия на дальнейшем поиске инопланетян.

Источник: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society ✓ Надежный источник
По теме

Базу НАТО с британцами под Одессой накрыли ударом

Цель располагалась в курортной зоне

В Госдуме объяснили, почему Зеленский нужен живым

Москва хочет судить главу киевского режима за все преступления

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей