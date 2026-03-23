Ученые нашли 45 пригодных для разумной жизни планет

Эксперты сделали сенсационное открытие

Исследователи совершили важный шаг в поиске внеземной жизни и назвали планеты, на которых могут существовать разумные формы. Любопытными выводами поделились американские спецы, результаты их работы опубликованы в научном журнале.

Сообщается, что аналитики выявили десятки каменистых планет, находящихся в так называемой возможной зоне обитаемости. В частности, речь идет о 45 мирах, где условия могут подходить для жизни.

Среди таких объектов выделяется Проксима Центавра b – одна из ближайших к Земле экзопланет, расположенная примерно в 4,2 световых годах. Именно она считается одной из наиболее вероятных кандидатов на роль "живой планеты".

При этом ученые отмечают, что все эти миры находятся на колоссальном расстоянии от нас, и на текущем уровне развития технологий человечество не способно туда добраться. Однако понимание того, где именно могут находиться пригодные для жизни планеты, позволяет астрономам сосредоточить усилия на дальнейшем поиске инопланетян.

К слову, ранее американский военный сделал неожиданное заявление об НЛО.