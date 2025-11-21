Все не так вредно, как оказалось

Недавно кофе считали за вредную привычку – ныне наука смогла доказать, что, кроме источника кофеина, этот напиток является многосоставной биохимией. Исследование JAMA позволило изменить подход к кофе у людей с аритмией.

В исследовании приняли участие 200 взрослых пациентов, которые страдают хронической фибрилляцией предсердий или трепетанием. Все участники эксперимента прошли электрокардиоверсию (восстановление регулярной работы сердца с помощью электроимпульса).

Часть участников пила, по меньшей мере, по чашке кофе в день. Вторая соблюдала воздержание как от самого напитка, так и от любых продуктов, которые содержат кофеин.

Спустя полгода рецидив фибрилляции или трепетания зарегистрировали практически у половины среди употреблявших кофе: 47 %. А среди второй группы было зафиксировано 64% участников с рецидивами, хотя их рацион в принципе исключал кофеинсодержащие продукты.

Это исследование, отмечает портал "Ридлайф.ру", бросает вызов устоявшейся парадигме, где кофеин считается безусловным вредом для сердца. По мнению авторов исследования, умеренное потребление кофе вполне допустимо для пациентов после кардиоверсии.