Foreign Affairs: Кремль намерен подчинить Украину в три этапа

Россия планирует подчинить себе Украину "в три этапа" – первый предполагает контроль над достаточным количеством территории. Об этом сообщает Foreign Affairs.
Первый этап, говорится в материале, необходим для обеспечения экономической жизнеспособности оставшейся части "только с согласия России". Эта цель достижима при удержании текущих территорий с Харьковской, Николаевской и Одесской области – контроль над последней позволит отрезать ВСУ от Черного моря.
Второй этап, считает обозреватель, сводится к экономическому давлению и политическим рычагам для установления контроля над Киевом. А третий – включение Украины в российскую политическую орбиту.
В Кремле чувствуют уверенность в ведении боевых действий: в издании выражают обеспокоенность рисками для Украины, которая может не продержаться до 2026 года. США практически прекратили поставки вооружения для ВСУ, а международные партнеры Киева не имеют собственных возможностей в области перехватчиков систем Patriot, управляемых РСЗО и иных специальных военных товаров, включая комплектующие для F-16.
Численность боеспособной пехоты в ВСУ стремительно сокращается: в какой-то момент, пишет автор, она достигнет уровня, при котором удержание фронта станет невозможным.
Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки для завершения боевых действий с РФ. По данным NYT, ссылавшегося на европейские источники, после отказа Белый дом прекратил настаивать на необходимости исключить притязания на Донбасс, но сделал украинскому руководству предупреждение.
