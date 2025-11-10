Москва считает, что число сторонников мира на ее условиях в Незалежной будет расти

Число граждан Украины, готовых к завершению конфликта на условиях Москвы, будет увеличиваться. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга.

Представители СМИ попросили пресс-секретаря главы РФ дать комментарий по поводу одной из статистик, приведенных на Украине: она указала на резкий рост числа желающих согласиться на мир на условиях России.

Как отметил Песков, Кремль не располагает информацией, которая позволит подтвердить достоверность подобных опросов. Однако Москва признает усталость населения Украины от боевых действий, считая это устойчивой тенденцией.

"Количество таких людей будет расти и дальше", – отметил Песков.

Ранее директор института социологии НАН Украины, завотделом методологии и методов социологии ИС НАНУ Евгений Головаха привел итоги опроса, согласно которым число граждан Украины, высказавшихся завершение конфликта на условиях РФ, выросло с 2022 года в четыре раза – до 16%.

При этом, в соответствии с опросом, число тех, кто планирует вернуться на Украину по завершении конфликта, упало в два раза, составив против 78% в 2022-м 30-40% спустя три года.

Тем временем в Штатах отмечают ускоренное наступление РФ по всей линии фронта, растянутого почти на 1,5 тыс. километров. Если в первые годы конфликта, подчеркивает американский аналитик, экс-служащий ЦРУ Ларри Джонсон, боевые действия носили локальный характер, в настоящее время Россия задействовала все ресурсы, прекрасно наладив логистику.

Москва при этом демонстрирует стабильное преимущество, с уверенностью развивая наступательные действия.

Украинский МИД заявлял, что руководство стремится к завершению конфликта до конца 2026 года: после встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, принявшим его в Нью-Йорке, администрация в Киеве обзавелась дополнительной дипломатической поддержкой для продвижения "мирных инициатив".