Украинская столица погрузилась в темноту

Киев остался практически полностью без электричества – потребители, по данным украинских СМИ, обесточены либо полностью, либо частично. Жители выкладывают в соцсетях видео с квартирами без света и тепла. Некоторые утверждают, что света у них нет уже четыре дня, сообщает ТАСС.

Крупные ритейлеры в украинской столице уже начали закрывать магазины на фоне проблем с электричеством. Генераторы не выдерживают колоссальных нагрузок. Утром две торговые сети приостановили работу ряда магазинов в Киеве из-за отключения света.

Глава правительства Украины Юлия Свириденко заявила, что кабмин намерен взять ситуацию на контроль.

Отключения затронули порядка 500 многоквартирных домов. В ряде районов жильцы получают электричество от генераторов. На верхних этажах фиксируются перебои с водой.

Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Россия может готовить новый массированный удар с помощью БПЛА, чтобы истощить ПВО. По его словам, российские войска желают "воспользоваться холодами". А позднее Зеленский заверил, что Россия не сможет, с его слов, одержать победу в военном конфликте за счет холодов.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал заявление, отреагировав на удар "Орешником" по авиаремонтному заводу во Львове. Он считает, что Россия таким образом добивается от Запада прекращения поддержки Украины.