Как улучшить сон без лекарств

Фото: www.unsplash.com
Ученые нашли простой способ

Ученые выяснили, что улучшить сон можно без лекарств и специальных процедур, просто изменив одну повседневную привычку. Исследование с участием более 1700 взрослых показало: регулярный выход на солнце в утренние часы помогает организму точнее настраивать внутренние биологические часы.

Анализ данных показал, что именно ранний дневной свет оказывает наибольшее влияние на режим сна. Чем больше времени человек проводил на солнце в первой половине дня, тем быстрее стабилизировался его сон. Даже дополнительные полчаса утреннего света заметно улучшали ощущения от отдыха после ночи.

При этом солнечное воздействие во второй половине дня давало значительно более слабый эффект. По мнению исследователей, простая привычка чаще выходить на улицу утром может стать доступным и естественным способом улучшить качество сна в условиях современного образа жизни. Об этом пишет портал "Ридлайф.ру".


Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

