Как избавиться от боли в шее: выполняйте эту разминку каждые 30-40 минут

Фото: freepik.com
Особенно актуально для офисных работников и тех, кто сидит за рулем

Шейный отдел страдает больше остальных зон опорно-двигательной системы, одновременно удерживая вес головы, обеспечивая подвижность и защищая нервные структуры, которые связаны с работой рук, плечевого пояса и кровоснабжения мозга. Поэтому часто эту боль у многих принято воспринимать как допустимый дискомфорт, отмечает женский журнал "Клео.ру".

Чаще всего причина является комплексной. Для работников с сидячей работой водителей это нередкая проблема: возникает перенапряжение глубоких мышц, которые отвечают за выносливость. Без движения они восстанавливаются плохо.

Среди других причин – неправильно подобранная подушка, из-за которой возникает утренняя "зажатость", и эмоциональное напряжение, провоцирующее стресс в теле.

Попробуйте следующие меры: держите экран на уровне глаз, устраивайте небольшие перерывы и легкую разминку каждые 30-40 минут. Даже смена позы на короткий период поможет снизить напряжение в мышцах.

Необходимо возвращать движение, а не усиливать растяжку. Совершайте медленные повороты головы с мягкими наклонами, подвигайте плечами без усилия, чтобы разогнать кровь. Расслабить поверхностные мышцы поможет теплый душ.

Игнорировать такие сигналы не стоит – особенно в случаях, при которых необходим визит к врачу.

Ранее фитнес-тренер рассказала, почему важно подсчитывать шаги в течение дня.

Источник: "Клео.ру" ✓ Надежный источник
