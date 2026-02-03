Как избавиться от боли в шее: выполняйте эту разминку каждые 30-40 минут

Курс рубля
Шейный отдел страдает больше остальных зон опорно-двигательной системы, одновременно удерживая вес головы, обеспечивая подвижность и защищая нервные структуры, которые связаны с работой рук, плечевого пояса и кровоснабжения мозга. Поэтому часто эту боль у многих принято воспринимать как допустимый дискомфорт, отмечает женский журнал "Клео.ру".
Чаще всего причина является комплексной. Для работников с сидячей работой водителей это нередкая проблема: возникает перенапряжение глубоких мышц, которые отвечают за выносливость. Без движения они восстанавливаются плохо.
Среди других причин – неправильно подобранная подушка, из-за которой возникает утренняя "зажатость", и эмоциональное напряжение, провоцирующее стресс в теле.
Попробуйте следующие меры: держите экран на уровне глаз, устраивайте небольшие перерывы и легкую разминку каждые 30-40 минут. Даже смена позы на короткий период поможет снизить напряжение в мышцах.
Необходимо возвращать движение, а не усиливать растяжку. Совершайте медленные повороты головы с мягкими наклонами, подвигайте плечами без усилия, чтобы разогнать кровь. Расслабить поверхностные мышцы поможет теплый душ.
Игнорировать такие сигналы не стоит – особенно в случаях, при которых необходим визит к врачу.
Ранее фитнес-тренер рассказала, почему важно подсчитывать шаги в течение дня.
