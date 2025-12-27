Почему стресс «бьет» по ЖКТ: названа причина

Организм буквально кричит нам о проблемах

Перед экзаменом или важной встречей внезапно скручивает живот, а во время конфликта на работе появляется изжога? Наш кишечник и мозг связаны так тесно, что некоторые специалисты называют пищеварительную систему "вторым мозгом".

В современном мире, где стресс стал постоянным спутником, 70% людей регулярно сталкиваются с пищеварительными проблемами, вызванными нервным напряжением.

Хронический стресс способен нарушить моторику кишечника, изменить микрофлору и даже спровоцировать воспалительные процессы. Но понимание механизмов связи психики и пищеварения дает нам мощный инструмент для защиты здоровья – достаточно научиться управлять стрессом, чтобы забыть о многих проблемах с ЖКТ. Об этом расскажет София Викторовна Кардашова, гастроэнтеролог медицинских центров "Андреевские больницы – НЕБОЛИТ"

Почему стресс "бьет" по желудку и кишечнику

Когда мы испытываем стресс, мозг подаёт сигнал надпочечникам: "Тревога!". В ответ они выбрасывают гормоны кортизол и адреналин. В краткосрочной перспективе это полезно – организм мобилизуется для "борьбы или бегства". Но если стресс становится хроническим, эти гормоны начинают вредить.

Как именно страдает ЖКТ:

Спазмы мышц желудка и кишечника. Возникают боли, вздутие, меняется частота стула.

Нарушение моторики кишечника. Кортизол "замедляет" или "ускоряет" работу кишечника – появляются запоры или диарея. Из‑за этого хуже усваиваются питательные вещества.

Снижение местного иммунитета: До 80 % иммунных клеток находятся в кишечнике. При хроническом стрессе ЖКТ становится уязвимым для инфекций.

Как организм "сигналит" о проблемах

Иногда мы не замечаем, как стресс подрывает здоровье. Но тело подаёт знаки:

Изменение аппетита. Одни "заедают" стресс, другие теряют интерес к еде. Оба варианта нагружают ЖКТ. Боли в животе. Ноющие или резкие боли, усиливающиеся при волнении, могут быть психосоматическими. Проблемы со стулом. Диарея или запоры – частые спутники стресса. Вздутие и метеоризм. Гормоны стресса нарушают моторику и могут спровоцировать газообразование. Изжога. Нарушенная моторика провоцирует заброс содержимого желудка в пищевод, что провоцирует жжение в груди, горле. кислотность вызывает жжение в груди.

Почему мозг и кишечник "дружат"

Учёные называют это "осью кишка – мозг"– сложной системой связи между ЖКТ и нервной системой. Кишечник имеет собственную нервную систему (энтеральную), которая общается с мозгом через блуждающий нерв.Стрессовые гормоны меняют выработку ферментов, скорость пищеварения и проницаемость кишечной стенки. Тревога повышает кортизол, который ухудшает микрофлору и иммунитет. Получается замкнутый круг: стресс вредит ЖКТ, а проблемы с пищеварением усиливают тревогу.

Что делать: 4 шага к здоровью ЖКТ

1. Учимся управлять эмоциями

Во-первых, если стресс хронический, обратитесь к психологу. Специалист поможет найти причины напряжения и научит справляться с ним. Во-вторых, могут помочь простые техники (например, медленные вдохи‑выдохи или "дыхание по квадрату": 4 сек вдох → 4 сек задержка → 4 сек выдох → 4 сек пауза) снижают кортизол и успокаивают нервную систему. Конечно, важно не забывать про активность: ходьба, плавание или йога стимулируют выработку эндорфинов – природных "антидепрессантов".

2. Невероятно важно настроить питание

Ешьте регулярно, даже если нет аппетита или тянет "заесть" стресс. В рационе должны быть белки, сложные углеводы, клетчатка, полезные жиры и витамины. Добавьте пробиотики (кефир, йогурт, квашеная капуста) для поддержки микрофлоры. Сложно, но важно ограничить кофеин и алкоголь – они усиливают выработку кортизола и раздражают желудок. Конечно, нельзя забывать про водный баланс: пейте достаточно жидкости для нормальной работы кишечника.

3. Организуем режим дня

Ложитесь и вставайте в одно время. Не ешьте и не работайте перед сном. Спите 7–8 часов. Во время сна организм восстанавливается, а недостаток сна усугубляет стресс. Делайте паузы в работе: прогуляйтесь, разомнитесь, чтобы снизить напряжение.

4. При необходимости – медицинская поддержка

Только по назначению врача при стрессовых расстройствах пищеварения можно принимать препараты для ЖКТ: энзимы, прокинетики или средства от изжоги. В тяжелых случаях психиатр может назначить антидепрессанты или успокоительные. Самолечение недопустимо! Также можно самостоятельно принимать пробиотики, они помогают восстановить микрофлору и укрепить иммунитет.

Когда пора к врачу

Обратитесь к специалисту, если:

дискомфорт в животе длится несколько недель;

есть рвота, резкая потеря веса, постоянные боли или кровь в стуле;

домашние методы не помогают, а симптомы мешают жить.

Врач проведет обследование (УЗИ, гастроскопию, анализы) и подберет лечение, включая коррекцию питания и стресса.

Важно: стресс – часть жизни, но его влияние на ЖКТ можно минимизировать. Главное – вовремя замечать сигналы тела, поддерживать баланс эмоций и питания, а при необходимости – обращаться за профессиональной помощью