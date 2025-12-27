Почему стресс «бьет» по ЖКТ: названа причина

Курс рубля
Перед экзаменом или важной встречей внезапно скручивает живот, а во время конфликта на работе появляется изжога? Наш кишечник и мозг связаны так тесно, что некоторые специалисты называют пищеварительную систему "вторым мозгом".
В современном мире, где стресс стал постоянным спутником, 70% людей регулярно сталкиваются с пищеварительными проблемами, вызванными нервным напряжением.
Хронический стресс способен нарушить моторику кишечника, изменить микрофлору и даже спровоцировать воспалительные процессы. Но понимание механизмов связи психики и пищеварения дает нам мощный инструмент для защиты здоровья – достаточно научиться управлять стрессом, чтобы забыть о многих проблемах с ЖКТ. Об этом расскажет София Викторовна Кардашова, гастроэнтеролог медицинских центров "Андреевские больницы – НЕБОЛИТ"
Когда мы испытываем стресс, мозг подаёт сигнал надпочечникам: "Тревога!". В ответ они выбрасывают гормоны кортизол и адреналин. В краткосрочной перспективе это полезно – организм мобилизуется для "борьбы или бегства". Но если стресс становится хроническим, эти гормоны начинают вредить.
Как организм "сигналит" о проблемах
Иногда мы не замечаем, как стресс подрывает здоровье. Но тело подаёт знаки:
Учёные называют это "осью кишка – мозг"– сложной системой связи между ЖКТ и нервной системой. Кишечник имеет собственную нервную систему (энтеральную), которая общается с мозгом через блуждающий нерв.Стрессовые гормоны меняют выработку ферментов, скорость пищеварения и проницаемость кишечной стенки. Тревога повышает кортизол, который ухудшает микрофлору и иммунитет. Получается замкнутый круг: стресс вредит ЖКТ, а проблемы с пищеварением усиливают тревогу.
1. Учимся управлять эмоциями
Во-первых, если стресс хронический, обратитесь к психологу. Специалист поможет найти причины напряжения и научит справляться с ним. Во-вторых, могут помочь простые техники (например, медленные вдохи‑выдохи или "дыхание по квадрату": 4 сек вдох → 4 сек задержка → 4 сек выдох → 4 сек пауза) снижают кортизол и успокаивают нервную систему. Конечно, важно не забывать про активность: ходьба, плавание или йога стимулируют выработку эндорфинов – природных "антидепрессантов".
2. Невероятно важно настроить питание
Ешьте регулярно, даже если нет аппетита или тянет "заесть" стресс. В рационе должны быть белки, сложные углеводы, клетчатка, полезные жиры и витамины. Добавьте пробиотики (кефир, йогурт, квашеная капуста) для поддержки микрофлоры. Сложно, но важно ограничить кофеин и алкоголь – они усиливают выработку кортизола и раздражают желудок. Конечно, нельзя забывать про водный баланс: пейте достаточно жидкости для нормальной работы кишечника.
3. Организуем режим дня
Ложитесь и вставайте в одно время. Не ешьте и не работайте перед сном. Спите 7–8 часов. Во время сна организм восстанавливается, а недостаток сна усугубляет стресс. Делайте паузы в работе: прогуляйтесь, разомнитесь, чтобы снизить напряжение.
4. При необходимости – медицинская поддержка
Только по назначению врача при стрессовых расстройствах пищеварения можно принимать препараты для ЖКТ: энзимы, прокинетики или средства от изжоги. В тяжелых случаях психиатр может назначить антидепрессанты или успокоительные. Самолечение недопустимо! Также можно самостоятельно принимать пробиотики, они помогают восстановить микрофлору и укрепить иммунитет.
Обратитесь к специалисту, если:
Врач проведет обследование (УЗИ, гастроскопию, анализы) и подберет лечение, включая коррекцию питания и стресса.
Важно: стресс – часть жизни, но его влияние на ЖКТ можно минимизировать. Главное – вовремя замечать сигналы тела, поддерживать баланс эмоций и питания, а при необходимости – обращаться за профессиональной помощью
