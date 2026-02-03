Ученые выяснили, как недостаток сна влияет на мозг

Как недостаток сна влияет на мозг
Фото: www.unsplash.com
Здоровый сон очень важен для каждого человека

Ученые выяснили, что хронический недосып напрямую вредит работе мозга, разрушая защитные структуры нервных клеток. Именно этим объясняются вялость, замедленные реакции и проблемы с концентрацией, которые появляются после плохого сна.

Исследователи из Италии изучили МРТ людей с низким качеством сна и обнаружили изменения в белом веществе мозга – системе волокон, отвечающих за передачу сигналов между нейронами. Чтобы подтвердить выводы, они провели эксперимент на животных с искусственно ограниченным сном.

Результаты показали, что при недосыпе сигналы в мозге передаются значительно медленнее. Причина кроется в истончении миелина – жировой оболочки нервных волокон, которая обеспечивает быструю работу нейронных связей.

Дополнительный анализ выявил, что повреждение миелина связано с нехваткой холестерина, необходимого для его восстановления. Когда животным удалось компенсировать этот дефицит, скорость передачи сигналов и поведенческие реакции вернулись к норме.

Это исследование наглядно показывает, что регулярный недосып запускает реальные биологические процессы, замедляющие работу мозга и ухудшающие когнитивные функции. Такую информацию публикует портал "Ридлайф.ру".

Ранее стало известно, как улучшить качество сна без таблеток.

Источник: Рnas.org ✓ Надежный источник

