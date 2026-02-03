Ученые выяснили, как недостаток сна влияет на мозг

Здоровый сон очень важен для каждого человека

Ученые выяснили, что хронический недосып напрямую вредит работе мозга, разрушая защитные структуры нервных клеток. Именно этим объясняются вялость, замедленные реакции и проблемы с концентрацией, которые появляются после плохого сна.

Исследователи из Италии изучили МРТ людей с низким качеством сна и обнаружили изменения в белом веществе мозга – системе волокон, отвечающих за передачу сигналов между нейронами. Чтобы подтвердить выводы, они провели эксперимент на животных с искусственно ограниченным сном.

Результаты показали, что при недосыпе сигналы в мозге передаются значительно медленнее. Причина кроется в истончении миелина – жировой оболочки нервных волокон, которая обеспечивает быструю работу нейронных связей.

Дополнительный анализ выявил, что повреждение миелина связано с нехваткой холестерина, необходимого для его восстановления. Когда животным удалось компенсировать этот дефицит, скорость передачи сигналов и поведенческие реакции вернулись к норме.

Это исследование наглядно показывает, что регулярный недосып запускает реальные биологические процессы, замедляющие работу мозга и ухудшающие когнитивные функции. Такую информацию публикует портал "Ридлайф.ру".

