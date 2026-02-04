Московскую ЕМИАС внедрят в поликлиниках Санкт-Петербурга — Собянин

Москва поможет внедрить единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС) в поликлиниках Санкт-Петербурга. Соответствующее соглашение подписали мэр столицы Сергей Собянин и глава города на Неве Александр Беглов.

Как отметил Собянин, оба мегаполиса вкладывают большие средства и силы в развитие сферы здравоохранения, в том числе в ее цифровизацию. Москва охотно делится своими наработками в данном направлении. Так, с 2024 года к системе ЕМИАС, которая существует в столице с 2011 года, начали подключать больницы Санкт-Петербурга. Сейчас предстоит сделать следующий шаг – внедрить единую систему в его амбулаторную сеть.

"Жителям города на Неве будет удобнее записываться к врачу и на исследования в онлайн-режиме, просматривать свои электронные медкарты с результатами лабораторных и инструментальных исследований, протоколами осмотров врачей, историей диспансеризации, медицинскими справками и многими другими данными",

– написал Собянин в своей канале в мессенджере МАХ.

Помимо этого, поликлиники Санкт-Петербурга получат доступ к хорошо зарекомендовавшей себя в Москве системе поддержки принятия врачебных решений на базе искусственного интеллекта – это поможет местным специалистам быстрее и точнее ставить диагнозы и выявлять отклонения при проведении исследований.