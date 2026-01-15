Новый раздел о здоровье семьи появился в личном кабинете на портале mos.ru

Портал mos.ru сделал еще один шаг к удобству москвичей: в личном кабинете появился раздел "Здоровье". Теперь следить за медицинским обслуживанием семьи можно в едином цифровом пространстве – без лишних переходов и поисков.

Раздел работает как персональный помощник: объединяет онлайн‑сервисы здравоохранения и полезную информацию о столичной медицине. Чтобы им воспользоваться, достаточно зайти в личный кабинет и открыть вкладку "Здоровье" через меню. Если в блоке "Документы и данные" уже указаны сведения полиса ОМС, они отобразятся автоматически. Для заботы о близких есть возможность добавить полисы членов семьи в разделе "Семья и дети".

Что доступно в новом разделе?

актуальные данные о прикреплении к медучреждениям;

информация по добавленным полисам ОМС;

запись на прием к врачу (в том числе для членов семьи при однократном предоставлении доступа);

проверка выданных направлений к специалистам;

просмотр выписанных рецептов;

доступ к электронной медицинской карте с протоколами осмотров, результатами анализов и исследований.

Кроме практических сервисов, раздел содержит полезные инструкции. Например, здесь можно узнать, как оформить медсправки для водительских прав, бассейна, детского сада или школы.

Аналогичные функции доступны также в приложении "ЕМИАС.ИНФО".