Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Портал mos.ru сделал еще один шаг к удобству москвичей: в личном кабинете появился раздел "Здоровье". Теперь следить за медицинским обслуживанием семьи можно в едином цифровом пространстве – без лишних переходов и поисков.
Раздел работает как персональный помощник: объединяет онлайн‑сервисы здравоохранения и полезную информацию о столичной медицине. Чтобы им воспользоваться, достаточно зайти в личный кабинет и открыть вкладку "Здоровье" через меню. Если в блоке "Документы и данные" уже указаны сведения полиса ОМС, они отобразятся автоматически. Для заботы о близких есть возможность добавить полисы членов семьи в разделе "Семья и дети".
Что доступно в новом разделе?
Кроме практических сервисов, раздел содержит полезные инструкции. Например, здесь можно узнать, как оформить медсправки для водительских прав, бассейна, детского сада или школы.
Аналогичные функции доступны также в приложении "ЕМИАС.ИНФО".
Многие в Европе мечтают разделаться с нашей страной
Странные действия незалежных оказались нам на руку