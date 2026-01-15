Новый раздел о здоровье семьи появился в личном кабинете на портале mos.ru

Новый раздел о здоровье семьи появился в личном кабинете на портале mos.ru
Фото: АГН Москва

Портал mos.ru сделал еще один шаг к удобству москвичей: в личном кабинете появился раздел "Здоровье". Теперь следить за медицинским обслуживанием семьи можно в едином цифровом пространстве – без лишних переходов и поисков.

Раздел работает как персональный помощник: объединяет онлайн‑сервисы здравоохранения и полезную информацию о столичной медицине. Чтобы им воспользоваться, достаточно зайти в личный кабинет и открыть вкладку "Здоровье" через меню. Если в блоке "Документы и данные" уже указаны сведения полиса ОМС, они отобразятся автоматически. Для заботы о близких есть возможность добавить полисы членов семьи в разделе "Семья и дети".

Что доступно в новом разделе?

  • актуальные данные о прикреплении к медучреждениям;
  • информация по добавленным полисам ОМС;
  • запись на прием к врачу (в том числе для членов семьи при однократном предоставлении доступа);
  • проверка выданных направлений к специалистам;
  • просмотр выписанных рецептов;
  • доступ к электронной медицинской карте с протоколами осмотров, результатами анализов и исследований.

Кроме практических сервисов, раздел содержит полезные инструкции. Например, здесь можно узнать, как оформить медсправки для водительских прав, бассейна, детского сада или школы.

Аналогичные функции доступны также в приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
По теме

"Вот-вот нападет": на Западе описали план победы над Россией

Многие в Европе мечтают разделаться с нашей страной

Как Киев помог России после удара "Орешником", рассказали в США

Странные действия незалежных оказались нам на руку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей