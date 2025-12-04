Собянин поручил открыть новую поликлинику в Некрасовке в сжатые сроки

Мэр Москвы обсудил на встрече с жителями важные городские проекты

Сергей Собянин провел традиционный личный прием москвичей в Администрации президента России. Часть вопросов от жителей поступила по видеосвязи. По итогам было принято несколько важных решений и даны поручения профильным структурам.

Так, многодетный отец Алексей Канайкин обратил внимание мэра, насколько нужна новая детско-взрослая поликлиника жителям северной части Некрасовки. Учреждение уже строится около Зенинского шоссе, плановый срок сдачи в эксплуатацию – I квартале 2027 года, но по распоряжению мэра строители ускорятся, чтобы поликлинику смогли открыть уже до конца следующего года.

Сыновья многодетной мамы Елены Третьяковой занимаются биатлоном и лыжными гонками, и для серьезных тренировок им нужны профессиональные трассы. Елена попросила обустроить круглогодичную лыжероллерную трассу возле Центра биатлона "Новая Звезда" в Митине. Мэр дал соответствующее распоряжение – современная и комфортная трасса должна появиться не позднее II квартала 2027 года.

"Всего до 2030-го модернизируем больше 500 км лыжных трасс, в том числе 14 флагманских", – сообщил Сергей Собянин.

Москвичи обратили внимание мэра и на долгожданный Центр женского здоровья в Крюкове – здание на улице Александровка должно скоро открыться после модернизации; и на ремонт Центральной арены спорткомплекса им. Стрельцова в Даниловском районе – по поручению мэра работы на объекте должны завершиться в III квартале наступающего года.