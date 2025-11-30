Собянин поздравил москвичек с Днем матери

Собянин поздравил москвичек с Днем матери
Фото: freepik
Глава города выразил признательность мамам и бабушкам, которые окружают нас своей любовью и заботой

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с Днем матери. По его мнению, мама – это главный человек для каждого, и замечательно, когда есть дополнительный повод сказать ей о своей любви и благодарности.

"На свете есть множество важных дел и незаменимых профессий. Но святой материнский труд – он такой один-единственный, наполненный неповторимой нежностью, заботой, теплом. И потому мы всю жизнь, как молитву, повторяем детские строчки любимой песни: "Пусть всегда будет мама"",

– написал Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр поздравил москвичек с праздником и пожелал всем мамам и бабушкам крепкого здоровья, семейного благополучия, домашнего уюта и большого счастья.

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник

