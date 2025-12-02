Собянин сообщил об открытии в Москве первого пищевого технопарка

Собянин сообщил об открытии в Москве первого пищевого технопарка
Фото: mos.ru
Новая площадка даст импульс развитию пищевой отрасли столицы

В Москве открылся первый пищевой технопарк – "Рябиновая 44". По словам мэра Сергея Собянина, этот крупный проект – большое событие для города, поскольку теперь вся пищевая отрасль столицы получила дополнительный импульс для развития.

Технопарк площадью около 15 тыс. кв. м находится в районе Очаково-Матвеевское. В 2023 году он получил статус инвестиционного приоритетного проекта. Для его реализации город предоставил инвестору в аренду участок площадью 0,9 га и льготу по программе стимулирования создания мест приложения труда.

Планируется, что на территории технопарка будет создано более 300 рабочих мест. Резидентами здесь станут производства питания для школ и детских садов, пищевых добавок, готовых продуктов и блюд, а также обжарки кофе. 

"В технопарке уже расположились предприятия по производству общественного питания с доставкой, фабрики-кухни, кейтеринговые компании и рестораны",

– сообщил Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

В общей сложности в Москве на сегодняшний день открыто 49 технопарков, где работают почти 76 тысяч человек.

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник
