Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
В Москве открылся первый пищевой технопарк – "Рябиновая 44". По словам мэра Сергея Собянина, этот крупный проект – большое событие для города, поскольку теперь вся пищевая отрасль столицы получила дополнительный импульс для развития.
Технопарк площадью около 15 тыс. кв. м находится в районе Очаково-Матвеевское. В 2023 году он получил статус инвестиционного приоритетного проекта. Для его реализации город предоставил инвестору в аренду участок площадью 0,9 га и льготу по программе стимулирования создания мест приложения труда.
Планируется, что на территории технопарка будет создано более 300 рабочих мест. Резидентами здесь станут производства питания для школ и детских садов, пищевых добавок, готовых продуктов и блюд, а также обжарки кофе.
"В технопарке уже расположились предприятия по производству общественного питания с доставкой, фабрики-кухни, кейтеринговые компании и рестораны",
– сообщил Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
В общей сложности в Москве на сегодняшний день открыто 49 технопарков, где работают почти 76 тысяч человек.
Оказавшего сопротивление украинского агента ликвидировали
Киев призвал европартнеров не делать никаких "пауз" в военной поддержке