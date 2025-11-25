На предприятии Москвы разработали робота-шахматиста

Разработчики планируют обучить модель сварке, паллетированию и обслуживанию станков ЧПУ

Компания "Промышленная автоматизация" представила свою разработку: робота-шахматиста, которого в настоящее время оснащают системой технического зрения с интеграцией ИИ-алгоритмов. В предприятии, которое является резидентом технопарка "Мосгормаш" и участником Московского инновационного кластера, уверены, что в перспективе модель сможет научиться сварке, паллетированию и обслуживанию станков ЧПУ.

Коллаборативный робот (кобот), отметили в компании, является отражением мирового тренда на внедрение универсальных решений. Адаптивность, уверены в предприятии, повысит ценность продукции на рынке автоматизации.

Первая версия кобота была представлена на международной выставке в 2025 году с базовой моделью, выполняющей заранее заданные ходы. В настоящее время разработчики оснащают робота опциями, которые позволят ему анализировать доску и играть в режиме реального времени.

В будущем робот сможет одновременно состязаться с живыми противниками. Для этого, как ожидается, внедрят три модуля. Так, машинное зрение позволит коботу определить положение фигур после каждого хода противника.

Интеллектуальный модуль будет передавать информацию о положении фигур в шахматный движок на базе ИИ (он, в свою очередь просчитает варианты и выберет лучший ход). А система управления движением будет посылать команды о ходе роботу, который рассчитает траекторию и выполнит ход без столкновений с фигурами.

Продукция "Промышленной автоматизации" широко применяется в автоматизации процессов во многих отраслях – от машиностроения до пищепрома. Развитая научно-производственная база, а также поддержка от города позволяют предприятию внедрять современные технологии с реализацией инновационных разработок.

Московский инновационный кластер – ключевое звено в поддержке технологического бизнеса. В него входят более 40 тыс. компаний из 87 регионов России. На платформе i.moscow инвесторам представлено более 50 сервисов и услуг для прохождения всех этапов внедрения новых продуктов и решений.