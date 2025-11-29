Три новых моста через Москву-реку появятся в столице - Собянин

С 2011 года в городе построили 37 автомобильных и пять пешеходных мостов

29 ноября в России отмечают День мостов. Это праздник не только для тех, кто причастен к созданию и эксплуатации этих величественных сооружений, но и всех пешеходов и водителей, маршруты которых мосты делают удобнее и короче.

В Москве за состоянием существующих мостов следят специалисты одного из старейших предприятий городского хозяйства – ГБУ "Гормост". За последние 14 лет каждое сооружение прошло тщательную проверку и разного рода ремонт. В частности, была проведена комплексная реставрация объекта культурного наследия регионального значения Большого Каменного моста. Плановые работы велись в течение 14 месяцев, причем в это время движение автомобилей и пешеходов не останавливали.

Комплексные работы с бережным восстановлением всех исторических элементов провели и на Большом Москворецком мосту. В текущем году отреставрировали еще один объект культурного наследия – Ростокинский акведук.

При этом в столице появляются и новые мосты. В частности, с 2011 года в городе возвели 37 автомобильных и пять пешеходных мостов, многие из которых стали не просто удобными путепроводами, но и украшениями районов.

"Например, Гагаринский мост с арками алого цвета — визуальный символ районов Хорошёво-Мнёвники и Филёвский Парк. А новый мост через Водоотводный канал – теперь часть живописного прогулочного маршрута",

– написал мэр Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Сейчас в городе возводят еще три моста через Москву-реку:

пешеходный мост, который соединит районы Хорошёво-Мнёвники и Крылатское;

пешеходный мост между Мнёвниковской поймой и парком "Фили";

уникальный автодорожный мост-парус в створе Новозаводской улицы.

С их появлением маршруты миллионов москвичей станут еще удобнее и живописнее.