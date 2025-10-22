Собянин: Московский ипподром станет одним из лучших конных комплексов в мире

Главному корпусу вернут исторический облик, вместимость основной трибуны увеличится вдвое

Реконструкция Московского ипподрома завершится через год, после чего он станет одним из лучших в мире конноспортивных комплексов. Об этом написал в своем канале в МАХ мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев объект вместе министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут.

Центральный ипподром появился в Москве в 1834 году. Это не только самый первый ипподром в России, но и первый в мире рысистый ипподром. Через год он предстанет перед москвичами и гостями столицы во всей своей первозданной красе: сейчас специалисты занимаются восстановлением исторического облика построек, в том числе фасадов, лепнины и расписного потолка Главного корпуса, а также реставрируют квадригу и скульптуры коней на крыше.

При этом проект предусматривает модернизацию ипподрома и его технических помещений.

"Обновим зону состязаний по лучшим международным стандартам. Здесь в том числе появятся площадка для зрителей и проведения мероприятий, подземный пешеходный переход, двухпутный тоннель для выхода лошадей из конюшен и тоннель для обслуживающей техники",

– сообщил Собянин. Вместимость основной зрительской трибуны увеличится почти в 2 раза, площадь Музея истории Центрального Московского ипподрома и коневодства России станет больше в 6 раз. На территории современного Конного двора разместятся конюшни для 282 скаковых и для 600 беговых лошадей, а также гостевая конюшня и ветеринарный блок полного цикла с МРТ, КТ и рентгеном.

Сквер возле Главного корпуса будет благоустроен, возобновит работу исторический ресторан. Так что скоро в Москве появится еще одно замечательное общественное пространство.