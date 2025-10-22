Собянин: Московский ипподром станет одним из лучших конных комплексов в мире

Собянин: Московский ипподром станет одним из лучших конных комплексов в мире
Фото: канал С.Собянина в МАХ
Главному корпусу вернут исторический облик, вместимость основной трибуны увеличится вдвое

Реконструкция Московского ипподрома завершится через год, после чего он станет одним из лучших в мире конноспортивных комплексов. Об этом написал в своем канале в МАХ мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев объект вместе министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут.

Центральный ипподром появился в Москве в 1834 году. Это не только самый первый ипподром в России, но и первый в мире рысистый ипподром. Через год он предстанет перед москвичами и гостями столицы во всей своей первозданной красе: сейчас специалисты занимаются восстановлением исторического облика построек, в том числе фасадов, лепнины и расписного потолка Главного корпуса, а также реставрируют квадригу и скульптуры коней на крыше.

При этом проект предусматривает модернизацию ипподрома и его технических помещений.

"Обновим зону состязаний по лучшим международным стандартам. Здесь в том числе появятся площадка для зрителей и проведения мероприятий, подземный пешеходный переход, двухпутный тоннель для выхода лошадей из конюшен и тоннель для обслуживающей техники",

– сообщил Собянин. Вместимость основной зрительской трибуны увеличится почти в 2 раза, площадь Музея истории Центрального Московского ипподрома и коневодства России станет больше в 6 раз. На территории современного Конного двора разместятся конюшни для 282 скаковых и для 600 беговых лошадей, а также гостевая конюшня и ветеринарный блок полного цикла с МРТ, КТ и рентгеном.

Сквер возле Главного корпуса будет благоустроен, возобновит работу исторический ресторан. Так что скоро в Москве появится еще одно замечательное общественное пространство.

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник
По теме

ВС РФ начали масштабное наступление на Запорожскую область: подробности

Прорыв удался благодаря тактике "бронекулака"

Трамп выставил Зеленскому ультиматум для окончания конфликта на Украине

Лидер также предлагал провести трехсторонний саммит в Будапеште

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей