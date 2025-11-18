Собянин рассказал о проектах благоустройства на юге Москвы

На улицах и во дворах ЮАО появились привлекательные общественные пространства

В столице продолжается масштабная работа по благоустройству, в результате которой в разных районах города возникают современные игровые и спортивные площадки, ухоженные дворы и скверы, привлекательные общественные пространства. О том, какие крупные проекты по благоустройству реализовали на юге Москвы в районах Нагатино‑Садовники, Нагорный и Царицыно, подробно рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин.

Так, специалисты привели в порядок территорию вокруг Изютинского пруда. Для детей организовали игровой городок с четырьмя горками разного уровня и развивающими панелями. Рядом установили качели и балансиры, оборудовали песочницу. Для тихого отдыха обустроили деревянные настилы с шезлонгами, поставили скамейки и парковые качели, а для желающих заняться спортом сделали воркаут зону с турниками.

Преобразился и Черноморский бульвар. Здесь стало больше зелени, а также появилась новая рампа. Возле станции метро "Нахимовский проспект" обновили скейт-парк: теперь тут можно оттачивать трюки и на скейтборде, и самокате, и BMX велосипеде.

В Нагатине-Садовниках капитально отремонтировали каток с искусственным льдом на Каширском проезде. Обновили как раздевалку, так и оборудование самой ледовой площадки. А резиновое покрытие позволит заниматься здесь спортом и в теплое время года. На теннисном корте рядом с катком натянули новые сетки, обновили покрытие и ограждение. Для отдыха оборудовали зону с навесом.

В районе Царицыно благоустроили часть парка "Сосенки" на пересечении Кавказского бульвара с улицей Бакинская. На территории обновили пешеходные дорожки, поставили современные фонари и скамейки.