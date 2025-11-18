Собянин рассказал о проектах благоустройства на юге Москвы

Собянин рассказал о проектах благоустройства на юге Москвы
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
На улицах и во дворах ЮАО появились привлекательные общественные пространства

В столице продолжается масштабная работа по благоустройству, в результате которой в разных районах города возникают современные игровые и спортивные площадки, ухоженные дворы и скверы, привлекательные общественные пространства. О том, какие крупные проекты по благоустройству реализовали на юге Москвы в районах Нагатино‑Садовники, Нагорный и Царицыно, подробно рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин.

Так, специалисты привели в порядок территорию вокруг Изютинского пруда. Для детей организовали игровой городок с четырьмя горками разного уровня и развивающими панелями. Рядом установили качели и балансиры, оборудовали песочницу. Для тихого отдыха обустроили деревянные настилы с шезлонгами, поставили скамейки и парковые качели, а для желающих заняться спортом сделали воркаут зону с турниками.

Преобразился и Черноморский бульвар. Здесь стало больше зелени, а также появилась новая рампа. Возле станции метро "Нахимовский проспект" обновили скейт-парк: теперь тут можно оттачивать трюки и на скейтборде, и самокате, и BMX велосипеде.

В Нагатине-Садовниках капитально отремонтировали каток с искусственным льдом на Каширском проезде. Обновили как раздевалку, так и оборудование самой ледовой площадки. А резиновое покрытие позволит заниматься здесь спортом и в теплое время года. На теннисном корте рядом с катком натянули новые сетки, обновили покрытие и ограждение. Для отдыха оборудовали зону с навесом.

В районе Царицыно благоустроили часть парка "Сосенки" на пересечении Кавказского бульвара с улицей Бакинская. На территории обновили пешеходные дорожки, поставили современные фонари и скамейки. 

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
По теме

MWM: Россия впервые испытала в бою гиперзвуковой "Циркон"

Удар мог быть нанесен по военной цели в Сумах

Последнее мирное лето. В Германии сделали громкое заявление о войне с Россией

Представители западной коалиции все чаще используют воинственную риторику

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей