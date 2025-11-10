Собянин: Москва делает все, чтобы все дети-сироты росли и воспитывались в семьях

Собянин: Москва делает все, чтобы все дети-сироты росли и воспитывались в семьях
Фото: АГН Москва / Ведяшкин Сергей
В столице выстроена система всесторонней поддержки замещающих семей

Сегодня Международный день сирот – день, который напоминает нам, что каждый ребенок имеет право на любовь, заботу и семейное тепло. Несколько лет назад перед Москвой стояла сложная задача – обеспечить всем детям‑сиротам возможность расти в семье. Сейчас благодаря системной работе в этом направлении почти 95% детей‑сирот из Москвы уже живут в приемных семьях, сообщил мэр Сергей Собянин.

Достичь таких показателей удалось благодаря комплексному подходу, который охватывает весь цикл поддержки – от профилактики социального сиротства до сопровождения уже созданных замещающих семей. Важнейший итог этой работы – существенное сокращение количества детей в центрах содействия семейному воспитанию. Сейчас там находится менее тысячи воспитанников, и эта цифра продолжает снижаться.

Особо стоит отметить растущую готовность москвичей брать на воспитание подростков. Среди детей, обретших родителей в этом году, около 60% — ребята старше 10 лет. Во главе угла – индивидуальный подход к каждому ребенку. Специалисты опеки тщательно анализируют потребности и особенности детей, оценивают ресурсы и готовность потенциальных родителей, прорабатывают возможности включения ребенка в ближайшее социальное окружение. Благодаря такой работе многие дети минуют учреждения для сирот и сразу обретают семью.

Москва создает условия, при которых приемное родительство становится осознанным и поддерживаемым выбором. Будущие родители могут пройти подготовку в одной из 20 школ приемных родителей, где получают необходимые знания и оценивают свои ресурсы. После принятия ребенка в семью помощь не прекращается: приемные родители могут обратиться к психологам, педагогам и индивидуальным кураторам из органов опеки, которые помогают решать возникающие вопросы и преодолевать трудности адаптации.

Материальная поддержка также играет важную роль. Приемные семьи получают широкий спектр льгот и регулярных выплат, а также могут участвовать в имущественном проекте, который помогает обеспечить детей жильем. Для удобства всех заинтересованных лиц работает портал "Моя новая семья", где собрана вся необходимая информация по вопросам опеки и попечительства.

Город не только оказывает практическую помощь, но и отмечает заслуги тех, кто меняет жизни детей к лучшему. Премия "Крылья аиста" вручается семьям и организациям, которые вносят особый вклад в семейное устройство детей‑сирот.

"Приемное родительство – это огромный труд, требующий самоотверженности и огромного сердца. От всех москвичей выражаю признательность и восхищение, желаю здоровья и счастливых детских глаз!"

– написал Сергей Собянин в своей канале в мессенджере МАХ.

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник
