Собянин и Путин посетили выставку "Великая Победа. Россия – моя история"

Экспозиция будет открыта до 8 декабря

В Центральном выставочном зале "Манеж" начала работу историческая экспозиция "Великая Победа. Россия – моя история". Ее посетили российский лидер Владимир Путин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также Мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом глава столицы сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

"Экспозиция создана при активной поддержке Правительства Москвы и охватывает период от вторжения нацистских войск в нашу страну до подписания Акта о капитуляции Японии, который официально завершил Вторую мировую войну", – сообщил московский градоначальник.

Он также добавил, что на выставке представлено более 700 экспонатов – редкие архивные документы и музейные предметы из 50 федеральных и ведомственных архивов и музеев России и Белоруссии, а также из частных коллекций.

Одним из центральных экспонатов выставки стало Знамя Победы, которое развевалось над поверженным Рейхстагом. Гости также могут увидеть рукописный текст радиовыступления наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова, обращенного к гражданам Советского Союза 22 июня 1941 года, в день начала войны. Его заключительные слова давно вошли в историю: "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами".

На выставке также представлены личные вещи героев военных лет: записная книжка Зои Космодемьянской, наградной лист летчика Алексея Маресьева и шинель снайпера Людмилы Павличенко.

Заключительная часть экспозиции посвящена решениям Нюрнбергского и Токийского процессов над главными военными преступниками.

Мероприятие организовано в рамках XXI церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь – ко Дню народного единства". Экспозиция будет открыта до 8 декабря, и посетить ее смогут все желающие.