Собянин: главная задача АИП - создание качественной социальной инфраструктуры

Фото: АГН Москва
На строительство соцобъектов в Москве пойдет почти половина средств городского бюджета

Москва продолжит развиваться активными темпами, сохраняя социальные приоритеты. В частности, в ближайшие три года здесь будет построено более тысячи городских объектов. На это уже выделили почти три трлн рублей, что составляет 47% расходной части городского бюджета.

Как уточнил мэр Сергей Собянин, 1,2 трлн рублей пойдут на реализацию проектов Адресной инвестиционной программы (АИП) города, главная задача которой – создание качественной социальной инфраструктуры. Так, до конца 2028 г. планируется построить или отремонтировать 195 школ, детсадов и других образовательных учреждений; 52 медицинских объекта; 42 объекта культуры и пр.

Около 1,8 трлн рублей будут направлены на мероприятия развития, в том числе приобретение оборудования, подвижного состава, комплексное развитие районов, реализацию программы реновации и т.п.

Ранее проект бюджета Москвы поступил на рассмотрение депутатов Мосгордумы.

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник
