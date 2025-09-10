Москва продолжит помогать в восстановлении Донецка и Луганска - Собянин

Курс рубля
Столичные специалисты помогут подготовить к осенне-зимнему сезону многоквартирные дома и соцобъекты в Луганске и Донецке. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он напомнил, что Москва ведет активную работу, чтобы помочь наладить комфортную качественную жизнь в ЛНР и ДНР. В частности, столичные специалисты, работая в сложных и порой опасных условиях, восстанавливают жилые дома, социальные объекты, инженерные сети, мосты и дороги. Создают общественные пространства, где жители городов-побратимов могут отдохнуть после работы, заняться спортом, погулять с детьми.
В Луганске 1 сентября открылась гимназия, восстановить которую помогла Москва. В целом в планах на 2025 год – привести в порядок 104 многоквартирных жилых дома в Луганске и еще музыкальную школу. В Донецке также отремонтируют 69 многоквартирных жилых домов и здание школы. В обоих городах идут восстановительные работы в медицинских учреждениях.
"В 2026 году продолжим намеченное. Мы не оставим жителей наших городов-побратимов и сделаем всё возможное для их комфортной жизни",
– заверил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
Ранее сотрудничество Москвы с новыми российскими регионами мэр столицы обсудил с президентом страны.
