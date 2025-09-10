Москва продолжит помогать в восстановлении Донецка и Луганска - Собянин

Москва продолжит помогать в восстановлении Донецка и Луганска - Собянин
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Города Луганской и Донецкой народных республик возвращаются к жизни

Столичные специалисты помогут подготовить к осенне-зимнему сезону многоквартирные дома и соцобъекты в Луганске и Донецке. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что Москва ведет активную работу, чтобы помочь наладить комфортную качественную жизнь в ЛНР и ДНР. В частности, столичные специалисты, работая в сложных и порой опасных условиях, восстанавливают жилые дома, социальные объекты, инженерные сети, мосты и дороги. Создают общественные пространства, где жители городов-побратимов могут отдохнуть после работы, заняться спортом, погулять с детьми.

В Луганске 1 сентября открылась гимназия, восстановить которую помогла Москва. В целом в планах на 2025 год – привести в порядок 104 многоквартирных жилых дома в Луганске и еще музыкальную школу. В Донецке также отремонтируют 69 многоквартирных жилых домов и здание школы. В обоих городах идут восстановительные работы в медицинских учреждениях.

"В 2026 году продолжим намеченное. Мы не оставим жителей наших городов-побратимов и сделаем всё возможное для их комфортной жизни",

– заверил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Ранее сотрудничество Москвы с новыми российскими регионами мэр столицы обсудил с президентом страны.

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник
По теме

Евросоюз готовит новый удар по россиянам

Европейцев возмутил неожиданный наплыв граждан РФ минувшим летом

Почему переговоры по Украине провалились: неожиданное откровение Трампа

Лидер рассказал, что ситуацию осложняет ненависть между двумя лидерами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей