Для ремонта дорог в столице используются смеси московского производства - Собянин

Еще пятнадцать лет назад столичные дорожники сталкивались с непростой ситуацией: асфальтобетонные смеси для ремонта и прокладки дорог приходилось закупать у множества разных поставщиков. Единый контроль качества отсутствовал. Ситуация начала меняться в 2014 году, когда в Москве запустили первый собственный завод по производству дорожных материалов. С тех пор отрасль активно развивалась, и к прошлому году число предприятий выросло до пятнадцати.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, сегодня московские заводы полностью закрывают потребности города в материалах для ремонта и благоустройства. На предприятиях выстроен единый производственный цикл, где каждый этап сопровождается трехступенчатым контролем качества. В основе смесей – отечественное сырье, которое тщательно проверяют в заводских лабораториях. Часть компонентов поступает от региональных производителей: город выстраивает долгосрочные партнерские отношения, закрепляя их инвестиционными обязательствами.

Так, благодаря офсетному контракту Москва получает сверхпрочный щебень габбро‑диабаз из Карелии. В ближайших планах – наладить поставки стабилизирующей добавки для асфальтовых покрытий из Владимирской области. Такое сотрудничество не только укрепляет межрегиональные связи, но и позволяет поддерживать высокие стандарты городской инфраструктуры.

Заводы по производству смесей расположены в разных округах столицы, что дает важное преимущество: материалы доставляются на объекты максимально оперативно. Это существенно ускоряет ремонтные работы и снижает логистические издержки.

Результаты такой системной работы москвичи могут сами увидеть на улицах города. За последние два года в рамках программы комплексного благоустройства в Москве обновили около 1300 объектов. Одним из наиболее значимых проектов 2025 года стало создание единого пешеходного маршрута вдоль набережных Москвы‑реки на юге столицы. Протяженность новой прогулочной зоны составила 11,4 км, что заметно обогатило городскую среду и предоставило жителям и гостям города еще одно комфортное пространство для отдыха.

Современные технологии позволяют проводить ремонт дорог с особым вниманием к деталям. Например, на участке Тверской улицы от Настасьинского переулка до Триумфальной площади, а также на 1‑й Тверской‑Ямской улице применили метод бесшовной укладки. Это обеспечило ровное покрытие и продлило срок службы дорожного полотна.

Масштабы благоустройства продолжают расти: только за прошлый год работы велись на более чем 3700 объектах. Среди них – свыше 2400 дворовых территорий, где обновили покрытие, установили новые малые формы и создали удобные зоны для отдыха. Все это делает Москву комфортнее и отвечает запросам ее жителей.