Собянин поделился планами строительства дорог в 2026 году

С 2011 года в Москве проложили треть действующей сегодня дорожной сети города

Столица активно развивает дорожно-транспортную сеть. Только в прошлом году было построено и реконструировано 105 километров дорог: от крупных магистралей до небольших связок между соседними районами. В наступившем году работы будут продолжены. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

В первоочередных планах на 2026 год – достроить ключевые магистрали, работа над которыми уже ведется. Речь, в частности, о трассе Солнцево–Бутово–Варшавское шоссе – в этом году она соединится с Московским скоростным диаметром (МСД).

Новый участок МСД от Каширского шоссе до Павелецкой железной дороги позволит вдвое сократить путь за счет прямого выезда с эстакады на МКАД. Сейчас этот проект готов примерно на 30%, но до конца текущего года должен быть завершен полностью.

Еще один проект, связанный с МСД: создание прямого соединения Валаамской улицы и улицы Академика Королева – это обеспечит безопасный проезд над будущей трассой Москва–Санкт-Петербург.

В 2025 году на карте города, помимо новых дорог, появилось 18 транспортных сооружений – тоннелей, эстакад, мостов и путепроводов.