Собянин поделился планами строительства дорог в 2026 году

Собянин поделился планами строительства дорог в 2026 году
Фото: АГН Москва/ Воронин Денис
С 2011 года в Москве проложили треть действующей сегодня дорожной сети города

Столица активно развивает дорожно-транспортную сеть. Только в прошлом году было построено и реконструировано 105 километров дорог: от крупных магистралей до небольших связок между соседними районами. В наступившем году работы будут продолжены. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

В первоочередных планах на 2026 год – достроить ключевые магистрали, работа над которыми уже ведется. Речь, в частности, о трассе Солнцево–Бутово–Варшавское шоссе – в этом году она соединится с Московским скоростным диаметром (МСД).

Новый участок МСД от Каширского шоссе до Павелецкой железной дороги позволит вдвое сократить путь за счет прямого выезда с эстакады на МКАД. Сейчас этот проект готов примерно на 30%, но до конца текущего года должен быть завершен полностью.

Еще один проект, связанный с МСД: создание прямого соединения Валаамской улицы и улицы Академика Королева – это обеспечит безопасный проезд над будущей трассой Москва–Санкт-Петербург.

В 2025 году на карте города, помимо новых дорог, появилось 18 транспортных сооружений – тоннелей, эстакад, мостов и путепроводов. 

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник
По теме

"Будь серьезным или убирайся: в США раскрыли смысл послания Лаврова Макрону

Министр жестко припечатал французского лидера

"Россияне решили": объявлено о начале новой фазы СВО

До завершения спецоперации еще далеко

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей