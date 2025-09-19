На форуме "Москва 2030" обсудили перспективы развития столичного транспорта

В первую очередь, эксперты обращают внимание на удобство, безопасность и экологию

Современные технологии меняют жизнь в мегаполисе, а вместе с этим – и требования к общественному транспорту. Теперь решающими факторами для оценки качества городской мобильности являются не только время и стоимость, но также безопасность и экология. На это указала руководитель проектов центра экспертизы проектной деятельности НИИ "Мостранспроект" Анастасия Товмасян в ходе лекции на территории технологического прогресса "Облачные города".

Москвичи сегодня хотят тратить меньше времени на дорогу, пользоваться удобными способами оплаты, быть уверенными в безопасности и дышать чистым воздухом. Учитывая особенности мегаполиса – плотную застройку, большое количество жителей, увеличение числа поездок на городском транспорте, наиболее эффективными оказываются решения, сочетающие высокую провозную способность с экологичностью. Такие как, например, метро, трамваи на выделенном полотне, электротяга и гибридные системы для дальних маршрутов.

За последние годы Москва сделала серьезный шаг в сторону зеленой мобильности. Сегодня в столице работают уже свыше 2500 электробусов более чем на 220 маршрутах. Использование техники с электротягой позволило за шесть лет избежать 190 тысяч тонн выбросов углекислого газа в атмосферу.

Еще один новый опыт – беспилотные системы. В городе уже испытали беспилотные автомобили, грузовики на трассе М-11, а также запустили первый в России полностью беспилотный трамвай. При этом работа в данном направлении должна стать шире, ведь для качественного функционирования беспилотных систем нужны умные светофоры, системы связи и V2X-технологии, позволяющие машинам обмениваться данными друг с другом и с дорогой, и т.п.

Планируя развитие транспорта завтрашнего дня, нужно разрабатывать весь комплекс решений: от скоростных железных дорог и беспилотных трамваев до города как единого сервиса, подчеркивают эксперты.