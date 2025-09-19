На форуме "Москва 2030" обсудили перспективы развития столичного транспорта

На форуме "Москва 2030" обсудили перспективы развития столичного транспорта
Фото: АГН Москва/ Чингаев Ярослав
В первую очередь, эксперты обращают внимание на удобство, безопасность и экологию

Современные технологии меняют жизнь в мегаполисе, а вместе с этим – и требования к общественному транспорту. Теперь решающими факторами для оценки качества городской мобильности являются не только время и стоимость, но также безопасность и экология. На это указала руководитель проектов центра экспертизы проектной деятельности НИИ "Мостранспроект" Анастасия Товмасян в ходе лекции на территории технологического прогресса "Облачные города".

Москвичи сегодня хотят тратить меньше времени на дорогу, пользоваться удобными способами оплаты, быть уверенными в безопасности и дышать чистым воздухом. Учитывая особенности мегаполиса – плотную застройку, большое количество жителей, увеличение числа поездок на городском транспорте, наиболее эффективными оказываются решения, сочетающие высокую провозную способность с экологичностью. Такие как, например, метро, трамваи на выделенном полотне, электротяга и гибридные системы для дальних маршрутов.

За последние годы Москва сделала серьезный шаг в сторону зеленой мобильности. Сегодня в столице работают уже свыше 2500 электробусов более чем на 220 маршрутах. Использование техники с электротягой позволило за шесть лет избежать 190 тысяч тонн выбросов углекислого газа в атмосферу.

Еще один новый опыт – беспилотные системы. В городе уже испытали беспилотные автомобили, грузовики на трассе М-11, а также запустили первый в России полностью беспилотный трамвай. При этом работа в данном направлении должна стать шире, ведь для качественного функционирования беспилотных систем нужны умные светофоры, системы связи и V2X-технологии, позволяющие машинам обмениваться данными друг с другом и с дорогой, и т.п.

Планируя развитие транспорта завтрашнего дня, нужно разрабатывать весь комплекс решений: от скоростных железных дорог и беспилотных трамваев до города как единого сервиса, подчеркивают эксперты. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
По теме

"Опасный порог": Зеленского поставили перед жестким выбором – вариантов два

Политику становится все сложнее лавировать

Мировая война — отменяется: Белый дом выпустил срочное заявление

В вашингтонской администрации считают, что ситуация сильно изменилась

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей