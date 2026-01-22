Собянин: для обслуживания "Большого Сити" построят около 25 км дорог

Новых улицы и дорожные объекты повысят транспортную доступность ведущего делового кластера Москвы

"Большой Сити" – один из главных центров экономической активности столицы, раскинувшийся на территории четырех административных округов: Центрального, Западного, Северо‑Западного и Северного. Здесь формируются современные деловые пространства: офисные комплексы, инновационные бизнес‑пространства и высокотехнологичные логистические центры. Чтобы обеспечить удобную транспортную доступность активно развивающегося жилого и делового кластера, а также надежную связь между районами, планируется построить около 25 километров новых дорог. Такой информацией поделился мэр Сергей Собянин.

Сейчас кипит работа по реализации семи крупных проектов. Специалисты реконструируют набережную Москвы‑реки на участке от Филевского Парка до театра "Мастерская П. Н. Фоменко", обновляют улицу Кульнева и Карамышевскую набережную, благоустраивают Шелепихинскую набережную. У Новозаводской улицы строится мост‑парус, ведется создание улично‑дорожной сети для транспортного хаба "СИТИ". Кроме того, возводятся два велопешеходных моста через Москву‑реку, которые сделают перемещения по району еще комфортнее.

Наряду со строительством новых объектов продолжается совершенствование существующей инфраструктуры. В перспективе – реализация дорожных проектов еще почти на 18 километров. Они включают реконструкцию ключевых улиц и сооружение современных транспортных развязок. Дополнительно планируется оптимизировать маршрутную сеть наземного общественного транспорта, чтобы сделать поездки жителей и работников кластера максимально удобными.

Стоит отметить, что развитие дорожной сети "Большого Сити" идет поступательно: на сегодняшний день уже введено в эксплуатацию 35 км дорог с мостами, эстакадами, подземными пешеходными переходами.