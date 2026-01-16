Собянин объявил о начале проходки нового тоннеля Рублево-Архангельской линии

Будущая, семнадцатая линия столичной подземки, строится одновременно на нескольких участках

Строители приступили к созданию тоннеля, по которому в будущем станут курсировать поезда от станции "Серебряный бор" до "Строгино" Рублево-Архангельской линии. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня стартовала проходка двухпутного тоннеля между станциями "Серебряный Бор" и "Строгино",

– написал мэр в пятницу, 16 января, в своем канале в мессенджере МАХ.

Для прокладки тоннеля задействован щит "Лилия" диаметром 10 метров. Задача перед операторами сложная: предстоит пройти 3,34 км, в том числе под крупными водными объектами – Москвой-рекой и Большим Строгинским затоном. Для циркуляции воздуха в тоннеле установят мощные вентиляторы – это позволит обойтись без возведения традиционных вентиляционных шахт, выходящих из-под земли на поверхность.

Новая, семнадцатая по счету линия столичного метрополитена пройдет от ММДЦ "Москва-Сити" до Рублево-Архангельского за МКАД и далее в Красногорск. Длина радиальной ветки составит 27,6 км. На ней расположится 12 станций с пересадками на другие линии метро и МЦК.

Строительные работы сейчас ведутся сразу на нескольких участках, одновременно задействованы шесть проходческих щитов. Планируется, что первый участок Рублево-Архангельской линии – от "Делового центра" до "Бульвара Генерала Карбышева" – будет открыт уже в 2026 году.