Эксперт: проект станции метро "Рублево-Архангельское" стал эталоном для строительной отрасли

Фото: АГН "Москва"
Объект строят по индивидуальному плану из-за двух монтажно-щитовых камер в торцах котлована

Специалисты "Мосижпроекта" показали высокие результаты при строительстве станции метро "Рублево-Архангельское", отметил член Московского регионального отделения "Деловая Росси, управляющий партнер ООО "Билдсервис" Владимир Комлев. Эксперт напомнил, что строители выполнили укладку более 50% монолитных конструкций и заложили порядка 15,5 тысяч кубометров железобетона всего за полгода. Это указывает на грамотную организацию рабочего процесса и эффективное управление ресурсами.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что работы по возведению станции метро "Рублево-Архангельская" продолжаются. Всего там предстоит уложить 36 тысяч кубометров железобетона. Объект строят по индивидуальному плану из-за двух монтажно-щитовых камер в торцах котлована.

Как отметил Комлев, в условиях сложной пространственной конфигурации станции работа по координации деятельности 350 специалистов, занятых на проекте, требует высочайшего уровня проектного управления. Строителям приходится выполнять монолитные и гидроизоляционные работы параллельно с тоннелепроходческими комплексами.

"Реализация такого масштабного проекта с индивидуальными конструктивными решениями устанавливает новые отраслевые стандарты и служит эталоном для всех участников строительной отрасли", – подчеркнул эксперт.

Будущую станцию метро "Рублево-Архангельское" строят в одноименном микрорайоне в Кунцеве между Проектируемыми проездами № 7120 и 7101. Специалисты возведут два вестибюля с выходами к жилой застройке, в них смонтируют семь эскалаторов и шесть лифтов. 

Ранее Сергей Собянин поручил ускорить темпы строительства Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро. 

