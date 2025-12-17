В метро начал курсировать новейший состав серии "Москва-2026" – Собянин

Увидеть технологическую новинку можно на станциях Замоскворецкой линии

Новый метропоезд "Москва-2026" вышел на регулярный маршрут в столичной подземке. Первыми с ним познакомились пассажиры "зеленой" Замоскворецкой линии. О том, чем новые метровагоны отличаются от предшественников, в своем канале в мессенджере МАХ рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, "Москва-2026" – один из самых технологичных метровагонов в мире. При этом он сделан из отечественных комплектующих, которые собрали на предприятии "Метровагонмаш".

"В новом составе увеличили площадь остекления на поручнях входной группы, обновили корпус камеры заднего вида, блок связи "пассажир – машинист". Сделали сиденья без металлических стыков, увеличили число воздуховодов в потолочной части для кондиционирования. Изменилось освещение головной части составов",

– перечислил изменения Собянин. Кроме того, максимальная вместимость нового поезда по сравнению с "Номерными" увеличилась на 10%, двери стали шире на 32%. В то же время, конструкторы "Москвы-2026" сохранили все основные преимущества предыдущей серии, в том числе удобные межвагонные переходы, адаптивное освещение и пр.

Новый поезд уже прошел обкатку. Прежде чем выпускать состав для перевозки пассажиров, он прокатил "контролеров", которые проверяли и анализировали работу каждого элемента.

Ранее сообщалось, что для строящейся станции "Ватутинки" Троицкой линии в городском округе Троицк уже готовят котлован.