Собянин: приняли решение расширить сеть зарядных станций для электромобилей

Частные ЭЗС будут интегрированы в городские цифровые сервисы

Зарядных станций для электромобилей в Москве станет больше. Соответствующее решение принял мэр Сергей Собянин. Предприниматели, устанавливающие новые электрические зарядные станции (ЭЗС), получат поддержку города.

Сейчас в Москве работает более семи тысяч ЭЗС. Но количество электротранспорта у населения и организаций с каждым днем увеличивается. Чтобы улучшить условия эксплуатации экологичных автомобилей с электродвигателями, в столице решено значительно расширить сеть ЭЗС.

"Рассчитываем на активность частных инвесторов. Город будет компенсировать им до 50% затрат на технологическое присоединение ЭЗС к городским сетям, но не больше 2 млн рублей за одну станцию",

– написал мэр в своем канале в мессенджере МАХ.

Чтобы получить компенсацию, инвесторы могут подать заявку в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Важное дополнение: владельцам ЭЗС будет необходимо интегрировать свои станции в городское программное обеспечение: АИС "Единое парковочное пространство" и "Энергия Москвы", а также мобильное приложение "Метро Москвы".

Планируется, что в ближайшие два года частные инвесторы при поддержке города установят более 680 быстрых ЭЗС. Сейчас чаще всего ЭЗС открывают в паркингах жилых комплексов, на территории торговых и деловых центров, вдоль городских улиц.