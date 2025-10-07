Начался второй этап строительства Троицкой линии метро – Собянин

Новый отрезок включает станции от «Новомосковской» до «Троицка»

Метростроевцы приступили к прокладке второго участка Троицкой линии столичной подземки. Он протянется от станции "Новомосковская" до Троицка. Запуск пассажирского движения по данному маршруту намечено на 2029 год. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сейчас рабочие делают ограждение строительных площадок, а специалисты в области геологоразведки проводят уточняющие исследования местности. Но уже совсем скоро начнется непосредственное сооружение станционных комплексов и прокладка тоннелей.

Известно, что вторая часть Троицкой линии будет состоять из шести станций. Для большинства из них уже определено точное место расположения вестибюлей:

"Сосенки" – на пересечении улиц Старые Сосенки, Летовского Ополчения и Проектируемого проезда №7032;

"Летово" – напротив дома 112 по Летовской улице;

"Десна" – на пересечении улицы Центральной и шоссе Ракитки;

"Кедровая" – на пересечении 1-й Нововатутинской улицы с Калужским шоссе;

"Ватутинки" – около дома 2, корп.3 по Кварцевой улице в Троицке;

"Троицк" – ее место пока точно не определено, сейчас решается, какая точка будет удобна большинству местных жителей с учетом планирующегося в будущем продления ветки.

"Запуск нового участка поможет жителям ТиНАО быстрее добираться до центра города. Также он разгрузит южные направления Сокольнической и Калужско-Рижской линий, близлежащие дороги. Завершить строительство планируем в 2029 году",

– написал Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Первые станции Троицкой линии были открыты для пассажиров осенью 2024 года. С сентября 2025 года на "изумрудной" ветке схемы московского метрополитена указано 11 действующих станций, с которых можно пересесть на Сокольническую линию, Калужско-Рижскую, БКЛ и МЦК. В целом к 2035 году в Москве планируется открыть порядка 60 новых станций метро.