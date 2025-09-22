Собянин раскрыл подробности проекта строительства Бирюлевской линии метро

Протяженность "рубиновой" ветки составит 22,2 км

В Москве началось строительство Бирюлевской линии метро. Эта долгожданная новость особенно обрадует жителей районов Бирюлёво Восточное и Бирюлёво Западное на юге столицы, ведь станции подземки для многих из них вскоре будут в шаговой доступности. В общей сложности новая радиальная линия метрополитена улучшит транспортное обслуживание восьми районов города, включая Даниловский, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Печатники, Москворечье-Сабурово и Царицыно. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Протяженность будущего радиуса составит 22,2 км с 10 станциями и пересадками на Замоскворецкую, Троицкую и Большую кольцевую линию, МЦК, а также Павелецкое направление Московской железной дороги",

– написал мэр в своем блоге. Он уточнил, что в настоящее время строители приступили к непосредственному созданию станций "ЗИЛ", "Остров мечты" и "Кленовый бульвар". В частности, на месте будущей станции "ЗИЛ" у пересечения проспекта Лихачева с улицей Братьев Рябушинских уже установлены ограждающие конструкции, разработка грунта для пересадки на Троицкую линию проведена на 55%.

"Еще семь станций будущей линии – "Курьяново", "Москворечье", "Кавказский бульвар", "Каспийская", "Липецкая", "Лебедянская", "Бирюлёво" – сейчас в проектировании", – сообщил Собянин.

Обслуживать подвижной состав будущей линии метро будут в новом электродепо "Бирюлёвское". Оно появится в районе Бирюлёво Западное на участке площадью свыше 15,6 га и будет включать 14 корпусов.

Помимо Бирюлевской, столичные метростроевцы ведут работу по созданию еще двух новых линий метро: Троицкой, первый участок которой уже открыт, и Рублёво-Архангельской, запуск пассажирского движения по которой намечен на 2026 год.