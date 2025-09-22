Собянин раскрыл подробности проекта строительства Бирюлевской линии метро

Собянин раскрыл подробности проекта строительства Бирюлевской линии метро
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Протяженность "рубиновой" ветки составит 22,2 км

В Москве началось строительство Бирюлевской линии метро. Эта долгожданная новость особенно обрадует жителей районов Бирюлёво Восточное и Бирюлёво Западное на юге столицы, ведь станции подземки для многих из них вскоре будут в шаговой доступности. В общей сложности новая радиальная линия метрополитена улучшит транспортное обслуживание восьми районов города, включая Даниловский, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Печатники, Москворечье-Сабурово и Царицыно. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Протяженность будущего радиуса составит 22,2 км с 10 станциями и пересадками на Замоскворецкую, Троицкую и Большую кольцевую линию, МЦК, а также Павелецкое направление Московской железной дороги",

– написал мэр в своем блоге. Он уточнил, что в настоящее время строители приступили к непосредственному созданию станций "ЗИЛ", "Остров мечты" и "Кленовый бульвар". В частности, на месте будущей станции "ЗИЛ" у пересечения проспекта Лихачева с улицей Братьев Рябушинских уже установлены ограждающие конструкции, разработка грунта для пересадки на Троицкую линию проведена на 55%.

"Еще семь станций будущей линии – "Курьяново", "Москворечье", "Кавказский бульвар", "Каспийская", "Липецкая", "Лебедянская", "Бирюлёво" – сейчас в проектировании", – сообщил Собянин.

Обслуживать подвижной состав будущей линии метро будут в новом электродепо "Бирюлёвское". Оно появится в районе Бирюлёво Западное на участке площадью свыше 15,6 га и будет включать 14 корпусов.

Помимо Бирюлевской, столичные метростроевцы ведут работу по созданию еще двух новых линий метро: Троицкой, первый участок которой уже открыт, и Рублёво-Архангельской, запуск пассажирского движения по которой намечен на 2026 год.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
По теме

"Полный бред": во Франции устроили бунт после нового требования Киева

Незалежный диктатор сильно надоел многим европейцам

МИД Эстонии пришел в бешенство из-за одного шага российского посольства

В Европе сразу дали понять, что возмущены случившимся

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей