Собянин поблагодарил Путина за поддержку, оказываемую Москве

Столица РФ вышла на лидирующие позиции в мире за счет совместных усилий

Президент России Владимир Путин отмечает 7 октября день рождения. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил главу государства и выразил благодарность за усилия, благодаря которым столица и страна в целом неустанно развиваются.

По мнению Собянина, Путину удалось завоевать доверие нашей огромной, многонациональной России, сплотить ее жителей ради независимости, целостности и суверенитета страны.

Мэр также поблагодарил президента за поддержку, оказываемую Москве.

"Он сыграл неоценимую роль в реализации крупнейших инфраструктурных проектов последних лет. Вместе с президентом наш город вышел на новый уровень развития и стал одной из ведущих мировых столиц",

– отметил Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Градоначальник пожелал Путину здоровья и новых достижений на государственном поприще во благо страны и ее народа.