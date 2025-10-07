Собянин поблагодарил Путина за поддержку, оказываемую Москве

Курс рубля
Президент России Владимир Путин отмечает 7 октября день рождения. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил главу государства и выразил благодарность за усилия, благодаря которым столица и страна в целом неустанно развиваются.
По мнению Собянина, Путину удалось завоевать доверие нашей огромной, многонациональной России, сплотить ее жителей ради независимости, целостности и суверенитета страны.
Мэр также поблагодарил президента за поддержку, оказываемую Москве.
"Он сыграл неоценимую роль в реализации крупнейших инфраструктурных проектов последних лет. Вместе с президентом наш город вышел на новый уровень развития и стал одной из ведущих мировых столиц",
– отметил Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
Градоначальник пожелал Путину здоровья и новых достижений на государственном поприще во благо страны и ее народа.
