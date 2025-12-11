Ефимов: строители начали готовить котлован для будущей станции метро "Ватутинки"

Ефимов: строители начали готовить котлован для будущей станции метро "Ватутинки"
Владимир Ефимов. Фото пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Станция с двумя наземными вестибюлями появится в Троицке

Строительство Троицкой линии метро продолжается полный ходом. Так, на месте будущей станции "Ватутинки" уже ведется устройство ограждающей конструкции котлована. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"На будущей станции "Ватутинки" второго участка Троицкой линии метро продолжается вынос инженерных сетей из зоны строительства и подготовка площадки. Строители приступили к созданию "стены в грунте" – ограждающей конструкции будущего котлована. Впоследствии подготовленные захватки зальют железобетоном, под защитой получившихся стен будут вестись земляные работы и устройство основных конструкций станции", – пояснил Ефимов.

Станция "Ватутинки" появится в Троицке возле улицы Ватутинские Пруды и Проектируемого проезда № 8037 неподалеку от Калужского шоссе. По словам гендиректора АО "Мосинжпроект" Максима Гамана, у станции будет два наземных вестибюля, каждый из которых оборудуют эскалаторами. Из вестибюлей предусмотрены удобные выходы к жилым домам, а также остановкам общественного транспорта. Территорию вокруг станции благоустроят после окончания строительных работ.

В соответствии с планом, общая протяженность будущей Троицкой линии составит более 43 км. Данная радиальная ветка метро протянется через ЮАО, ЮЗАО, ТиНАО и выйдет за МКАД, соединив таким образом историческую часть Москвы с городским округом Троицк.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил о начале строительства второго этапа Троицкой линии метро, отметив, что по готовности новая линия значительно улучшит транспортное обслуживание двух миллионов местных жителей.

