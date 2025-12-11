Ефимов: строители начали готовить котлован для будущей станции метро "Ватутинки"

Курс рубля
Строительство Троицкой линии метро продолжается полный ходом. Так, на месте будущей станции "Ватутинки" уже ведется устройство ограждающей конструкции котлована. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"На будущей станции "Ватутинки" второго участка Троицкой линии метро продолжается вынос инженерных сетей из зоны строительства и подготовка площадки. Строители приступили к созданию "стены в грунте" – ограждающей конструкции будущего котлована. Впоследствии подготовленные захватки зальют железобетоном, под защитой получившихся стен будут вестись земляные работы и устройство основных конструкций станции", – пояснил Ефимов.
Станция "Ватутинки" появится в Троицке возле улицы Ватутинские Пруды и Проектируемого проезда № 8037 неподалеку от Калужского шоссе. По словам гендиректора АО "Мосинжпроект" Максима Гамана, у станции будет два наземных вестибюля, каждый из которых оборудуют эскалаторами. Из вестибюлей предусмотрены удобные выходы к жилым домам, а также остановкам общественного транспорта. Территорию вокруг станции благоустроят после окончания строительных работ.
В соответствии с планом, общая протяженность будущей Троицкой линии составит более 43 км. Данная радиальная ветка метро протянется через ЮАО, ЮЗАО, ТиНАО и выйдет за МКАД, соединив таким образом историческую часть Москвы с городским округом Троицк.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил о начале строительства второго этапа Троицкой линии метро, отметив, что по готовности новая линия значительно улучшит транспортное обслуживание двух миллионов местных жителей.
