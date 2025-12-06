Ефимов: завершена разработка грунта котлована станции «ЗИЛ»

Завершается строительство конечной Бирюлевской линии метро станции "ЗИЛ" – проект выполнен более чем на четверть. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Общестроительная готовность станции составляет 28 процентов. На данный момент завершена разработка грунта и выполнено устройство ограждающих конструкций котлована станции. Кроме того, вынесены все инженерные коммуникации из зоны строительства тупиков за станцией",

– сообщил Ефимов, добавив, что на тупиках разработано уже 26 тысяч кубометров.

Данная станция станет конечной для нового радиуса и обеспечит его интеграцию в транспортный каркас столицы, в частности путем создания пересадок с Троицкой линией и Московским центральным кольцом (МЦК).

В свою очередь, генеральный директор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман добавил, что в составе станционного комплекса предполагается создание оборотных тупиков для подвижного состава, а также служебной соединительной ветки с Троицкой линией метро и камеры съездов.

Станция "ЗИЛ" строится на пересечении проспекта Лихачева с улицей Братьев Рябушинских вблизи платформы ЗИЛ МЦК. Бирюлевская линия метро пройдет от застраиваемой территории бывшей промзоны "ЗИЛ" до районов Западное и Восточное Бирюлево.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о согласовании архитектурной концепции станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро.

"Мосинжпроект" – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро. С участием холдинга с 2011 года построено и реконструировано 84 станции метро, около 180 километров линий и 14 электродепо.