Юрист оценил шансы признания Нагиева иноагентом после слов о военных фильмах

Признание Нагиева иноагентом: адвокат оценил слова артиста о военных фильмах
Дмитрий Нагиев. Фото: АГН "Москва"
Заявление знаменитости взбудоражило общественность

Вокруг имени Дмитрия Нагиева разгорелся нешуточный скандал. После его слов о "засилье" военных фильмов в прокате некоторые общественные деятели поспешили заговорить о признании актера иностранным агентом. Ситуацию прокомментировал известный российский адвокат Александр Бенхин.

Юрист считает такие разговоры абсурдными и не имеющими под собой никакой правовой почвы. Эксперт подчеркнул, что высказывание Нагиева не содержало критики специальной военной операции и носило максимально общий характер. Речь шла о киноиндустрии и "зрительской усталости", а не о политике или действиях государства. Более того, адвокат напомнил, что ключевым основанием для признания человека иноагентом является зарубежное финансирование, а в случае с Нагиевым такие факты не зафиксированы.

Бенхин поразмышлял на тему того, что актер мог иметь в виду любые исторические сюжеты – от Отечественной войны 1812 года до более древних событий, поэтому притягивать его слова к текущей повестке некорректно. Он уверен, что разговоры о включении Нагиева в реестр иноагентов – это преждевременные и беспочвенные домыслы.

Поводом для шумихи стало выступление Нагиева на премьере фильма "Елки-12", где он рассуждал о том, что россияне "устали от серости и грязи", поэтому фильм оказался таким популярным – он создает ощущение мирной и счастливой жизни. После этих слов начали звучать требования о признании артиста иноагентом.

К слову, ранее Нагиев назвал себя патриотом.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
