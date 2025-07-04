С Нагиева взыскали долги по "коммуналке"

Суд строго наказал Нагиева за нарушение закона
Дмитрий Нагиев. Фото: соцсети
Артист давно живет за границей

Мировой суд в Москве наказал Дмитрия Нагиева за нарушение норм российского законодательства. Оказалось, артист – злостный неплательщик. В итоге был вынесен судебный приказ о взыскании со звезды задолженности за коммунальные услуги.

В документе указано, что артист не оплачивал счета за жилплощадь, тепло и электроэнергию. Истцом выступило государственное бюджетное учреждение "Эважд". Сколько именно накопилось долга, в суде не уточнили.

Известно, что Нагиев давно живет за границей – по разным данным, в последние годы он постоянно находится в Дубае. Несмотря на статус публичного человека, он избегает четких высказываний по поводу событий в России, в том числе по поводу конфликта с соседним государством.

На фоне молчания артиста в соцсетях и отсутствия комментариев его позиция для многих остается туманной. Новый виток обсуждений вокруг звездной персоны вызвал судебный приказ: в России у актера осталась недвижимость, но, похоже, за ней никто не следит. Один из самых узнаваемых и обеспеченных актеров страны оказался в числе тех, кому приходится напоминать о банальных обязательствах через суд.

К слову, пару месяцев назад артист получил серьезную травму во время трюка.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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