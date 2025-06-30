Нагиев повысил гонорар за корпоративы до 100 тысяч евро

Артист считается одним из самых дорогих в стране

Несмотря на период затишья, Дмитрий Нагиев не стал полностью отказываться от заработков в России. Он сыграл в нескольких проектах, продолжает работать в рекламе, а также готов провести закрытый корпоратив. И, судя по резкому повышению ценника, артист пользуется спросом.

Тем не менее, для выступлений в России условия Нагиева остаются жесткими. С заказчика он требует 100 тысяч евро, или 9,2 млн рублей. Сценарий мероприятия он не пишет, его должны предоставить ему организаторы. Дополнительно представители знаменитости требуют 20 тысяч евро (1,8 млн рублей) за бронь даты в его расписании. Платить можно только наличными.

Как отмечают источники, еще год назад бытовой райдер Нагиева нельзя было назвать скромным. Он требовал много еды, сок имбиря и растительное молоко. В дополнение к меню обязательно шел элитный 18-летний виски. Но в последнее время артист, видимо, перестал баловаться алкоголем и работает в трезвом состоянии.

"Сейчас аппетиты стали более умеренными. Ведущий ожидает увидеть в гримерке безалкогольные напитки и легкие закуски. А также просит накормить его и двух администраторов легким ужином по запросу", – сообщает "Абзац".

Дмитрий Нагиев считается одним из самых высокооплачиваемых актеров в стране. Поговаривают, что за один съемочный день он требует около 5 млн рублей. Как рассказывал режиссер Сарик Андреасян, из-за больших аппетитов он в итоге перестал работать со знаменитостью.

Ранее Дмитрий Нагиев получил серьезную травму во время трюка.