Нагиев заявил, что работает в российском кино из-за своей алчности

Актер пошутил, что имеет возможность заработать на лекарства

Дмитрий Нагиев сообщил, что снялся в 12-й части новогодней франшизы "Елки" из-за собственной алчности. Выступая перед журналистами во время премьеры картины, актер и телеведущий заявил, что теперь у него есть возможность заработать денег на лекарственные препараты.

Нагиев, чей выход встретили аплодисментами, назвал съемки в "Елках" контрактом с дьяволом – стоило только ему сняться единожды, как он оказался связан по рукам.

"Я благодарю свою алчность. Иначе сегодня некем было бы вам любоваться", – пошутил артист.

Однако уточнять подробности 58-летний актер не стал. А киноделы, кстати, уже прислали ему сценарий для "Елок-13". Вздохнув, Дмитрий со свойственной ему постиронией сообщил, что будет работать.

Ранее телеведущий и журналист Отар Кушанашвили вспомнил о своей давней ссоре с Нагиевым. Знакомство оказалось нетривиальным: Отар подрался с будущим товарищем в самолете, а затем его вырвало прямиком на оппонента. Правда, признается уроженец Кутаиси, такое в те дни с ним происходило нередко. Однако этот случай оказался в далеком прошлом – ныне оба испытают друг к другу уважение. Хотя Нагиев припоминает Отару эпизод с дракой.